Soča onesnažena, šlo naj bi za izlitje iz TKK v Srpenici

Izlita snov, ki je vidna kot pena na površini vode, se je razširila proti Tolminu. O dogodku so obvestili pristojne službe, pričakujejo tudi obisk inšpektorja, z dogodkom pa so seznanili tudi režijski obrat občine Kanal, ki je obvestil zaposlene v vodarni Močila in pozval k previdnosti. Posebni ukrepi za zdaj niso predvideni, svetujejo pa previdnost vsem uporabnikom pitne vode iz vodarne Močila, ki zajema vodo iz dovodnega rova hidroelektrarne Plave.

V podjetju TKK trenutno še zbirajo informacije, po zagotovilih direktorja Uroša Lozarja pa bodo javnost obvestili takoj, ko bodo imeli vse podatke o dogodku.

Po poročanju tednika Novimatajur so na terenu gasilske enote, ki peno črpajo izpod proizvodnega obrata, nižje na reki pa bodo postavili tudi lovilno zaveso, da bi preprečili onesnaževanje dolvodno. Po prvih informacijah naj ne bi šlo za strupeno snov, temveč za snov na osnovi vode, ki je v vodi zelo topna, kar povzroča penjenje. Mesto izpusta so našli in ga zatesnili, še poroča Novimatajur.

Reko pregledujejo tudi čuvaji Ribiške družine Tolmin, pogina rib pa za zdaj niso opazili. V TKK so sicer v preteklosti že bili tarča inšpekcijskih pregledov zaradi prijav podobnih, a precej manjših primerov, a so se takrat branili, da imajo zaprt sistem, ki preprečuje uhajanje odplak v Sočo, še poroča tednik.