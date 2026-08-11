Hladna Soča privablja številne turiste

Medtem ko prevroče reke s prenizkimi vodostaji marsikje ne ponujajo več osvežitve za obiskovalce, je Soča, ki je imela v Kobaridu 17 stopinj Celzija, ravno še dovolj hladna, da privablja številne turiste, ki podirajo rekorde v nočitvah in gneči na cestah. Zaradi prenizkih vodostajev so ponekod prepovedali ribolov, medtem ko za vodne športe ni ovir.