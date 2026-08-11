Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Hladna Soča privablja številne turiste

Nova Gorica, 11. 08. 2026 19.30 pred 15 urami 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
Kopalci na Soči

Medtem ko prevroče reke s prenizkimi vodostaji marsikje ne ponujajo več osvežitve za obiskovalce, je Soča, ki je imela v Kobaridu 17 stopinj Celzija, ravno še dovolj hladna, da privablja številne turiste, ki podirajo rekorde v nočitvah in gneči na cestah. Zaradi prenizkih vodostajev so ponekod prepovedali ribolov, medtem ko za vodne športe ni ovir.

reke osvežitev soča turizem

Ponekod močna neurja: podrta drevesa, razkrite strehe, poplavljene kleti

Suša in vročina povzročata hud stres tudi gozdnim živalim

Vizita.si Kako varno je plavanje v jezerih, rekah in morju? Tveganja, ki jih mnogi spregledajo
Moskisvet.com Kopanje v teh slovenskih jezerih je strogo prepovedano
24ur.com Nizek pretok rek lahko vodi v pogine ribjih vrst: 'Stanje je kritično'
Caszazemljo Določene ribje vrste zaradi nizkih in pregretih vodostajev zelo ogrožene
24ur.com Ekstremna suša neusmiljeno prazni reko Pad
24ur.com Na Obali zaradi izrazite suše začeli omejevati nenujno porabo vode
24ur.com Oskrba slovenske Istre z vodo je varnejša kot lani
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako vzgojiti otroka, ki zna reči ne
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Rod Stewart dobil novega vnuka: pomen njegovega imena vas bo ganil
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Zakaj nosečnice tako pogosto jokajo?
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
Manj kot 10 minut in samo 3 sestavine: mini bananine palačinke
zadovoljna
Portal
Tako lepa je znana Slovenka, ko pije jutranjo kavo
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Dnevni horoskop: Enemu znamenju se v ljubezni obeta nova iskra
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Blond lasje po dopustu: Marko Hriberšek razkriva, kako povrniti sijaj in preprečiti poškodbe
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
Kopalke, ki oblikujejo pas in skrijejo trebušček – najboljši kroji za močnejše
vizita
Portal
Starejši od 50 let bi morali uživati ta vitamin: ščiti pred osteoporozo, izboljšuje spomin in podaljšuje življenje
Največja napaka pri izbiri mesa
Največja napaka pri izbiri mesa
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Je kokosovo olje res zdrava izbira za vaše srce?
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
Zakaj po dopustu ljudje pogosteje zbolijo? Razlog ni samo v spremembi vremena
cekin
Portal
Najdražje napake generacije 40+: ena vas lahko stane mirne starosti
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Sanjate o prvem razredu? Takole v resnici izbirajo potnike za nadgradnjo
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Ostajate samo zaradi plače? Morda je čas za veliko karierno odločitev
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
Želela je sina peljati na prve počitnice v tujino, zato je ukrepala
moskisvet
Portal
Zaroka v raju: Kdo je moški, ki je osvojil eno najlepših žensk na svetu?
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Legenda Manchester Uniteda ima rešitev za Šeška: predlaga zvezdnika Chelseaja za 65 milijonov
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Naključno srečanje z nogometašem ji je spremenilo življenje
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
Ti kraji ponujajo lepoto Santorinija in Maldivov brez gneče
dominvrt
Portal
Kompostni čaj za rastline: kako ga pripraviti in ali res pomaga vrtu
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Vaš pes nenehno prosi za hrano? Štirje možni razlogi
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Namesto peska milijoni steklenih kamenčkov: neverjetna zgodba plaže, ki jo je ustvarilo smetišče
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
Zakaj je madež pudra tako težko odstraniti?
okusno
Portal
Ko vam je zaradi vročine slabo in nimate apetita: to jejte, da ne obremenite želodca
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Hitro kosilo iz ene ponve, ki ga boste pripravljali znova in znova
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Biskvitno pecivo s sadjem, ki vedno uspe - tudi največjim začetnikom
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
Zdrav zajtrk za vitkejšo postavo: dodajte eno pest tega sadeža
voyo
Portal
Za Eliso: Primer Claps
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Mamin dan
Mamin dan
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897