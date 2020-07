Za večjo varnost kopalcev v Soči bodo postavili oznake nivoja vode v strugi

Na območju Soče blizu solkanske hidroelektrarne, kjer je pred dnevi tragično utonil desetletni deček, bodo postavili fizične oznake, ki bodo nameščene v rečno strugo, s čimer želijo povečati varnost kopalcev v tej sezoni. Prihodnje leto pa bodo po načrtih na tem mestu postavili brv in omejili športne aktivnosti.

Po tragični utopitvi desetletnega dečka v Soči pri Solkanu, blizuhidroelektrarne je župan Nove Gorice Klemen Miklavič sklical sestanek, da bi se z vsemi vpletenimi akterji dogovorili o ukrepih, s katerimi bi preprečili morebitne prihodnje nesreče. Na tem območju je namreč v preteklosti utopilo že več oseb, vse zaradi nenadnega dviga vode. "Volja je, da naredimo nekaj več. Doslej je bilo narejeno vse po predpisih, vendar to očitno ni dovolj," je po srečanju poudaril župan in dodal, da gre za divje, vendar kljub temu priljubljeno kopališče. Tam so sicer kopalne vode, kar pomeni, da je voda dovolj čista za kopanje, ne pomeni pa, da je to kopališče. "To je še vedno divje kopališče, ni urejeno. Lahko pa dodamo omejitve športnih aktivnosti, zlasti v segmentu, ki je nevaren - to je po neki točki nad brzicami," je dejal. Dnevno je na tem kopališču po njegovih pojasnilih tudi po 700 ljudi. "Torej si ne moremo več zatiskati oči. Vse več je takih, ki Soče ne poznajo, vse več jih prihaja od drugod, iz tujine, zato moramo nekaj narediti za varnost v tem območju," je bil odločen.

Danes so rešitve za večjo varnost kopalcev iskali v več smereh. Prva, ki bo zaživela še v tej kopalni sezoni, je označevanje ravni vode. S predstavniki SENG in kajak kluba bodo po županovih besedah našli način, kako s stebrički z barvno lestvico označiti vodostaj, ko elektrarna odpira zapornico. Strugo Soče si bodo ogledali v ponedeljek, nato pa se bodo odločili o oznakah in lokacijah postavitve. Župan se nadeja, da bo ta rešitev na voljo kmalu. "V prihodnji kopalni sezoni pa se bo situacija na tem območju bistveno spremenila. Takrat bomo imeli brv. In tisti, ki bodo se znašli na drugi strani, ko bo vodostaj višji, bodo imeli alternativo - lahko bodo šli čez brv," je pojasnil župan. Do prihodnje kopalne sezone bodo spremenili tudi predpise v smeri omejevanja določenih športnih aktivnosti v nevarnih delih reke. "Imamo dele Soče, ki so razmeroma varni in se tam nesreče ne dogajajo. Imamo pa tudi dele, kjer se nesreče dogajajo tako ob nizkem kot tudi višjem vodostaju. Ne moremo govoriti, da je samo vodostaj zaradi zapornic razlog za nesreče," je dejal.

icon-expand Kraj, kjer je utonil desetletni deček. FOTO: PU Nova Gorica