Na Soči pri Solkanu od zdaj rdeče oznake opozarjajo na nevarnost

Pred sedmimi leti je tu utonil oče, ko je želel rešiti hčer, pred 16 estonski trener, letos otrok. Vse tri nesreče so se zgodile, ko se je gladina vode zaradi odprtja jeza solkanske hidroelektrarne nenadoma dvignila. Tudi v zadnjem primeru je tok otroka, ki se je v do takrat precej mirni vodi kopal v spremstvu dedka, odnesel proti brzicam, in čeprav je takoj steklo reševanje, mu niso uspeli pomagati.

Po besedah trenerja Kajak kluba Soške elektrarne Uroša Kodelje v primeru nenadnega dviga gladine postane nevarno vrtinčenje vode, ki lahko plavalca potegne pod gladino. Andrej Šekli iz Podvodne reševalne službe Nova Gorica pa je po utopitvi otroka spomnil tudi, da so že ob podobni tragediji pred sedmimi leti predlagali, da bi se nad jez namestile sirene, ki bi glasno opozarjale kopalce, da se bo voda dvignila.

To je še vedno ena od možnih rešitev, ki jih na Občini Nova Gorica iščejo skupaj s predstavniki Soških elektrarn, Holdinga slovenske elektrarne in pristojnim ministrstvom. Za zdaj pa so za nekoliko boljšo varnost poskrbeli z rdečimi oznakami.

V zraku še vedno visi tudi prepoved kopanja na območju, čeprav okoliški prebivalci temu odločno nasprotujejo.