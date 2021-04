S spremembo uredbe o kopalnih vodah bi Soča postala 'navadno vodno korito'

Predlagana sprememba uredbe o kopalnih vodah, ki jo je pripravilo okoljsko ministrstvo, pomeni, da reka Soča pri Kanalu in Solkanu ne bo več kopalna voda. Proti predlogu so v civilni iniciativi Radi imamo Sočo, nasprotujejo pa mu tudi novogoriški svetniki, ki so na seji župana pozvali k ukrepanju. "To pomeni, da je Soča postala navadno vodno korito, kanal pisan z malo," so kritični pri civilni iniciativi.

Do predloga spremembe je prišlo zaradi zahteve po večji varnosti kopalcev in ostalih uporabnikov Soče pri Solkanu. Predlog sprememb je sicer trenutno v medresorskem usklajevanju. Prebivalci Goriške so proti taki ureditvi, zato so ustanovili civilno iniciativo Radi imamo Sočo. Slednja je ob odločnemu nasprotovanju predlagani rešitvi napovedala zbiranje podpisov. "To v prvi vrsti pomeni, da ni več državnega okoljskega monitoringa Soče za potrebe ljudi, kopalcev za področje dolvodno (južno) od Mosta na Soči. Pomeni, da je Soča postala navadno vodno korito, kanal pisan z malo. Reka bo prepuščena na milost in nemilost industriji, kapitalu. Ljudje se bodo še naprej kopali, a država rešuje konflikt med javno in industrijsko rabo vode tako, da obrne glavo stran," je o pobudi civilne iniciative na seji mestnega sveta povedala mestna svetnica Ana Zavrtanik Ugriniz Liste Mateja Arčona.

Mestna občina Nova Gorica mora zavestno braniti Sočo in se zoperstaviti nerazumnim težnjam kapitala in države, je še dejala Zavrtanik Ugrinova. Po njenem mnenju mora novogoriški mestni svet braniti reko Sočo, k čemur jih zavezujeta ne le etika, ampak tudi slovenska ustava. Zato je predlaga sklic izredne seje v najkrajšem možnem času. Novogoriški župan Klemen Miklavič je v izjavi pred sejo in na današnji seji v odgovoru svetnikom poudaril, da so reke javno dobro in morajo biti zato dostopne ljudem: "Soča pri jezu mora biti dostopna Solkancem in obiskovalcem. To je naša dragocenost in zato moramo poskrbeti za večjo varnost in ne odpravljati ukrepov, ki to območje vrednotijo kot pozitivno točko za razvoj turizma."

Povedal je še, da bo tudi novogoriška občina dala pobudo ministrstvu, da ne opusti merjenja kakovosti vode na tem območju. "Obenem jih bomo še enkrat pozvali, naj ministri pristopijo in skupaj z nami pomagajo iskati rešitev za varnejšo uporabo reke v tem območju," je dejal. Gre za območje kopanja, ne za kopališče, uporabljajo ga tudi kajakaši in drugi za rekreacijske namene, je še povedal župan. Na novogoriški občini po županovih besedah pričakujejo, da se bo to območje do začetka sezone uredilo celovito, saj so problematični dvigi gladine vode.