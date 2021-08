Na divjost Soče bodo pri Solkanu poleg tabel zdaj opozarjali še mladi informatorji

Podpisniki - župan Nove Gorice Klemen Miklavič, direktor Soških elektrarn Radovan Jereb in predsednik tamkajšnjega kajakaškega kluba Ivan Zagožen - so ob tem poudarili, da absolutne varnosti pred utopitvami ni, in je zaradi same narave reke Soče niti ne more biti.

Sprejeti ukrepi in dejavnosti varstva pred utopitvami so namenjeni zgolj relativnemu izboljšanju varnosti na tem področju, po testnem obdobju v letošnji poletni sezoni pa jih bo ovrednotila in po potrebi izboljšala posebna strokovna delovna skupina. Ta bo delo začela septembra in bo do naslednje sezone pripravila izhodišča za trajnejšo rešitev za varstvo pred utopitvami na lokaciji Stari jez.