Starši dečka, ki je utonil v Soči, vložili kazensko ovadbo zoper Soške elektrarne in občino Nova Gorica

Starši trdijo, da je bila zakonska osnova, ki jo je podalo tožilstvo, napačna in da gre odgovore iskati tudi drugje. Kot so zapisali, je to potrdilo tudi Višje sodišče v Kopru. Kljub takšnemu sklepu višjega sodišča tožilstvo zadeve ni hotelo znova prevzeti v obravnavo, starši pa so kazenske ovadbe zdaj podali sami.

Starši dečka, ki je tragično utonil v Soči konec julija 2020, so zdaj podali kazensko ovadbo proti Soškim elektrarnam Nova Gorica in občini Nova Gorica. Kot so zapisali, je okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici podalo kazensko ovadbo zoper dedka preminulega dečka zaradi povzročitve splošne nevarnosti, ni pa preiskovalo splošne nevarnosti, ki naj bi jo povzročile Soške elektrarne Nova Gorica in Mestna občina Nova Gorica.

Kot so zapisali starši, kljub dejstvu, da so tožilstvo pozvali k ponovnemu prevzemu preiskave ter da se uvede preiskava zoper Soške elektrarne Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica, tožilstvo tega ni storilo in je brez obrazložitve sporočilo, da kazenskega pregona ne bo prevzelo ter da zoper Soške elektrarne Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica ni vodilo nikakršnega predkazenskega postopka. Dodajajo še, da obenem povzročitve splošne nevarnosti tožilstvo ni očitalo ne SENGU ne občini Nova Gorica. "Zoper njih tožilstvo ni vodilo nikakršnega predkazenskega postopka. S tem se Višje sodišče v Kopru ni strinjalo in je staršem kot pritožnikom pritrdilo, da je treba kaznivo dejanje prekvalificirati v povzročitev smrti iz malomarnosti ter iskati odgovore tudi pri drugih vpletenih v nesrečo," so starši zapisali v sporočilu za javnost.

Iz Soških elektrarn so na našo prošnjo za odziv sporočili, "da v družbi Soške elektrarne Nova Gorica nismo seznanjeni z vsebino omenjenega pisma in je zato ne moremo komentirati". Prav tako do danes iz tega naslova niso prejeli kazenske ovadbe.

Starši trdijo, da se je stanje pri utopitvi zaradi delovanja hidroelektrarne spremenilo tako hitro, da je njihovemu sinu reko najprej uspelo preplavati, ko pa se je odločil odplavati nazaj na drugi breg, kjer so bili nastanjeni, je bil tok reke tako zelo spremenjen, da je bil deček, čeprav je bil dober plavalec, popolnoma nemočen. "Tok ga je tako hitro odnesel, da ga ni mogel dohiteti niti njegov spremljevalec niti kateri od dveh bližnjih plavalcev, ki sta opazila, da je v težavah," so zapisali dečkovi starši in dodali še, da se tovrstno dvigovanje in spuščanje vode dogaja tudi večkrat dnevno. "Opisano delovanje hidroelektrarne nedvomno pomeni nastanek smrtne nevarnosti," so prepričani.

Dodajajo še, da je Policija v predkazenskem postopku sicer ugotavljala tudi odgovornost elektrarn in občine, vendar podlage za podajo kazenskih ovadb zoper slednje niso ugotovili. "Pri čemer dodajamo, da je šlo za enoten predkazenski postopek," so še pripomnili.

Na okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici medtem trdijo, da iz sklepa Višjega sodišča v Kopru ne izhaja, da bi bil za kaznivo dejanje odgovoren še kdo drug. "Državno tožilstvo je oškodovancema že sporočilo, da za zdaj kazenskega pregona ne bo prevzelo," so odgovorili na našo prošnjo za odziv in pojasnili, da je Policija preiskovala sume v več smereh in zoper več oseb. Kot pravijo, je bila preiskava zaključena s kazensko ovadbo zoper eno fizično osebo zaradi kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Kaznivo dejanje, ki je bilo predmet preiskave in kazenske ovadbe, je Višje sodišče v Kopru po pritožbi oškodovancev prekvalificiralo. "Iz njihovega sklepa ne izhaja, da bi bil še kdo drug kazensko odgovoren za kaznivo dejanje," pravijo.

Župan: Zaupamo v delo organov, ki so očitno presodili, da pregon zoper občino ni upravičen

"Razumemo bolečino staršev ob njihovi tragični izgubi. Ob dogodku so bili pretreseni tudi vsi naši občani," je v odgovoru uvodoma povedal župan Mestne občine Nova Gorica Klemen Miklavič. Dejal je, da je Mestna občina Nova Gorica – čeprav v Soči nima pristojnosti upravljanja niti nima pravic poseganja vanjo, kar vključuje tudi nihanje vodostaja – naredila veliko že v prejšnji in letošnji sezoni. Postavila je indikacije gladine vode, s tem povezane opozorilne table in jeklenico, ki v kopalni sezoni opozarja na začetek posebno nevarnega območja, izvedla pa je tudi splošno obveščanje javnosti o nevarnostih divje reke in odsvetovala kopanje. Po županovem mnenju so bili najučinkovitejši ukrep informatorji, ki so obiskovalce napotili k opozorilnim tablam in jih pri tem tudi opozarjali na nevarnosti.

Dodal je še, da so po sezoni analizirali učinek ukrepov in se dogovorili glede ukrepanja za prihodnje poletje. "Pred prihodnjo kopalno sezono pa se bomo še posebej osredotočili na šole in vrtce ter starše in otroke seznanili z lastnostmi in nevarnostmi divjih kopališč. V skladu s predpisi je na območju Kajak centra v Solkanu tudi nemogoče vzpostaviti kopališče, lahko pa s pristojnimi konstruktivno sodelujemo pri vzpostavljanju višje stopnje varnosti," pravi župan.

Dodal je še, da zaupajo v delo organov pregona, ki so očitno presodili, da pregon zoper Mestno občino Nova Gorica ni upravičen. "Kazenske ovadbe, ki so jo vložili starši utopljenega dečka, na novogoriški mestni občini še nismo prejeli, o njej smo bili danes zgolj obveščeni po medijih," je še povedal.

Spomnimo

Desetletni deček je v Soči utonil konec julija 2020, nesrečo pa je povzročil nenaden dvig vodostaja reke. Po tragičnem dogodku so se z javnim pismom odzvali dečkovi starši, ki ob nesreči niso bili prisotni. Kritični so bili do ravnanja pristojnih, ki so jih o nesreči obvestili šele pet ur po dogodku. Dolgo so čakali tudi na slovo od pokojnega sina.