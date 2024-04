Končan nadzor socialne inšpekcije ob smrti sedemmesečnega dojenčka

Otroka je reševalna ekipa že med vožnjo do bolnišnice oživljala, postopek reanimacije so nadaljevali še v urgentnem centru. Po eni uri so ugotovili njegovo smrt. Otrok je bil ob prihodu v bolnišnico neodziven, ni dihal in je bil brez utripa. O nosečnosti ženske in rojstvu otroka v Zdravstvenem domu Murska Sobota sicer niso bili obveščeni, saj starši uradne prijave niso oddali. Center za socialno delo Pomurje je družino spremljal, nad delom centra je po smrti dojenčka socialna inšpekcija odredila nadzor.

Po približno mesecu in pol je socialna inšpekcija za N1 potrdila, da so pregledali dokumentacijo omenjenega CSD. Ugotovili so, da je center družino začel obravnavati septembra lani zaradi bivalnih razmer in nerednega šolanja otrok. Kot je pojasnila direktorica Sandra Babič, so starši s socialnimi delavci sodelovali, bivalne razmere so se izboljšale, otroci pa so začeli redno obiskovati šolo.

Inšpektor je ugotovil, da v dokumentaciji centra ni informacij, ki bi utemeljevale poseg CSD v izvajanje starševske skrbi, torej v začetek priprave predloga sodišču za ukrep za varstvo otrokovih koristi, poroča N1.

Prav tako je inšpektorat ocenil, da je šola o učnih težavah in težavah s prisotnostjo otrok nemudoma obvestila CSD, ki je nato s šolo zgledno sodeloval. Starši so se nato ustrezno odzvali na usmeritve CSD, v družini pa niso prepoznali nobenih elementov nasilja ali zanemarjanja otrok, zaradi katerih bi moral CSD s pomočjo sodišča ukrepati.