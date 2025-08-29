Socialna pomoč: družini nakazan denar ob predložitvi računa iz trgovine?

Minister za delo Luka Mesec je med delovnim obiskom v Novem mestu napovedal nadaljevanje aktivnosti za reševanje romskih vprašanj. Med drugim preučujejo možnost, da bi se tistim, ki ponavljajo prekrške, denarna socialna pomoč izplačevala v naravi. "Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi," je dejal.

Mesec se je med obiskom najprej srečal s podžupanom občine Novo mesto Urbanom Kramarjem, zatem pa je obiskal večnamenski center v največjem novomeškem romskem naselju Brezje-Žabjak. S Kramarjem sta govorila predvsem o spremembah zakonodaje, s katerimi bi reševali tudi romska vprašanja. V zvezi s tem je Mesec v izjavi po sestanku spomnil na nedavno sprejetje sprememb zakonodaje, po katerih se bo lahko del denarne socialne pomoči in otroškega dodatka staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, izplačeval v naravi. "To pomeni, da družina dela denarja ne bo dobila neposredno na račun, ampak bo morala zanj predložiti račune iz trgovine in pokazati, za kaj je bil porabljen," je dejal.

Nekatere zakonske spremembe so po besedah Mesca še v pripravi. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Spomnil je na program zaposlovanja Romski vzor, ki po njegovih besedah že daje rezultate: "Danes so mi povedali, da so se na komunali zaposlili štirje Romi, ki so tudi že pomagali pri urejanju tržnice. Povedali so mi tudi, da je skupina pod vodstvom Matica Vidica na novo zaposlila 10 Romov," je povedal. Nekatere zakonske spremembe so po besedah Mesca še v pripravi. Med drugim so imeli po njegovih besedah ta teden delovno skupino, kjer je razprava tekla v smeri, da bi se v primeru "ponavljajočih prekrškov denarna socialna pomoč začela izplačevati v naravi". "Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi," je dejal.

Neizterjane globe za prekrške bi izterjali tudi iz denarne socialne pomoči?

V načrtu imajo tudi spremembe zakona o romski skupnosti, kjer nameravajo poseči predvsem v vprašanje urejanja romskih naseljih ter v koordinacijo politik lokalne skupnosti in države. "V začetku oktobra pričakujemo široko javno razpravo v državnem zboru o tem," je napovedal. Podžupan Kramar je razmišljanja o sankcijah pri izplačevanju denarnih pomoči tistim, ki ponavljajo prekrške, pozdravil, želi pa si tudi spremembe, ki bi omogočile, da bi lahko neizterjane globe za prekrške izterjali tudi iz denarne socialne pomoči, kar zdaj ni mogoče. Ob tem je Mesec dodal, da je Slovenija po ustavi socialna država in da so lahko pregrobi posegi v socialno pomoč neustavni.

Življenje v romskem naselju pri Črnomlju FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Kramar je ministra in širšo vlado pozval, naj nadaljujeta s sistemskimi spremembami na področju reševanja romskih vprašanj, saj gre za problematiko, ki je za jugovzhodni del države zelo pereča. "To si zaslužijo naši občani, to si zasluži tudi romska skupnost," je dejal.

Nepošiljanje otrok v šolo