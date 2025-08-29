Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Socialna pomoč: družini nakazan denar ob predložitvi računa iz trgovine?

Novo mesto, 29. 08. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 52 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , N.L.
Komentarji
37

Minister za delo Luka Mesec je med delovnim obiskom v Novem mestu napovedal nadaljevanje aktivnosti za reševanje romskih vprašanj. Med drugim preučujejo možnost, da bi se tistim, ki ponavljajo prekrške, denarna socialna pomoč izplačevala v naravi. "Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi," je dejal.

Mesec se je med obiskom najprej srečal s podžupanom občine Novo mesto Urbanom Kramarjem, zatem pa je obiskal večnamenski center v največjem novomeškem romskem naselju Brezje-Žabjak.

S Kramarjem sta govorila predvsem o spremembah zakonodaje, s katerimi bi reševali tudi romska vprašanja. V zvezi s tem je Mesec v izjavi po sestanku spomnil na nedavno sprejetje sprememb zakonodaje, po katerih se bo lahko del denarne socialne pomoči in otroškega dodatka staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, izplačeval v naravi. "To pomeni, da družina dela denarja ne bo dobila neposredno na račun, ampak bo morala zanj predložiti račune iz trgovine in pokazati, za kaj je bil porabljen," je dejal.

Nekatere zakonske spremembe so po besedah Mesca še v pripravi.
Nekatere zakonske spremembe so po besedah Mesca še v pripravi. FOTO: Damjan Žibert

Spomnil je na program zaposlovanja Romski vzor, ki po njegovih besedah že daje rezultate: "Danes so mi povedali, da so se na komunali zaposlili štirje Romi, ki so tudi že pomagali pri urejanju tržnice. Povedali so mi tudi, da je skupina pod vodstvom Matica Vidica na novo zaposlila 10 Romov," je povedal.

Nekatere zakonske spremembe so po besedah Mesca še v pripravi. Med drugim so imeli po njegovih besedah ta teden delovno skupino, kjer je razprava tekla v smeri, da bi se v primeru "ponavljajočih prekrškov denarna socialna pomoč začela izplačevati v naravi". "Glede tega mislim, da lahko najdemo skupen jezik v vladi," je dejal.

Neizterjane globe za prekrške bi izterjali tudi iz denarne socialne pomoči?

V načrtu imajo tudi spremembe zakona o romski skupnosti, kjer nameravajo poseči predvsem v vprašanje urejanja romskih naseljih ter v koordinacijo politik lokalne skupnosti in države. "V začetku oktobra pričakujemo široko javno razpravo v državnem zboru o tem," je napovedal.

Podžupan Kramar je razmišljanja o sankcijah pri izplačevanju denarnih pomoči tistim, ki ponavljajo prekrške, pozdravil, želi pa si tudi spremembe, ki bi omogočile, da bi lahko neizterjane globe za prekrške izterjali tudi iz denarne socialne pomoči, kar zdaj ni mogoče. Ob tem je Mesec dodal, da je Slovenija po ustavi socialna država in da so lahko pregrobi posegi v socialno pomoč neustavni.

Življenje v romskem naselju pri Črnomlju
Življenje v romskem naselju pri Črnomlju FOTO: Aljoša Kravanja

Kramar je ministra in širšo vlado pozval, naj nadaljujeta s sistemskimi spremembami na področju reševanja romskih vprašanj, saj gre za problematiko, ki je za jugovzhodni del države zelo pereča. "To si zaslužijo naši občani, to si zasluži tudi romska skupnost," je dejal.

Nepošiljanje otrok v šolo

Obiska Mesca v romskem naselju Brezje-Žabjak se je med drugim udeležilo vodstvo Centra za socialno delo Dolenjska in Bela Krajina. Direktorica centra Irena Kralj je za STA glede sprememb zakonodaje, ki sankcionira nepošiljanje otrok v šolo, povedala, da je informacijski sistem v ta namen po njenih informacijah vzpostavljen. Je pa opozorila na nekatere možne težave: "Težava bo pri pisanju naročilnic, saj jih nekatere trgovine ne želijo sprejemati, težava bo tudi, ker bodo nekatere družine ostale brez gotovine."

Težava bodo tudi dolgotrajni postopki inšpektorata, na katerega bodo morale šole prijaviti starše, katerih otroci ne bodo obiskovali šole. "Center se namreč lahko vključi šele, ko prejme odločbo inšpektorata, kar pa lahko traja tudi eno leto ali več." Omenjene težave je sicer danes predstavila tudi ministru.

Naslednji članek

ZZZS s prihodnjim letom najavil prenovo financiranja akutne bolnišnične obravnave

Naslednji članek

ETSC: Evropske ceste bodo preplavili nevarni ameriški poltovornjaki

KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Victoria13
29. 08. 2025 14.57
+1
Sploh pa to državo vodi množica totalno nesposobnih ljudi!!!
ODGOVORI
1 0
street45
29. 08. 2025 14.57
Glede na to kolko denarja zdevamo za Ukrajince pri nas, me to niti ne čudi več.
ODGOVORI
0 0
Victoria13
29. 08. 2025 14.55
+2
Do socialne pomoči bi bili lahko upravičeni samo tisti, ki so 100% invalidi.
ODGOVORI
2 0
tko jst mislm
29. 08. 2025 14.54
+0
Ta model od ministra je res milo rečeno naiven kot megla in nas ima vse za norce. Po tej analogiji lahko delam prekrške, denar pa bom dobil ob predložitvi računa iz trgovine. Če bi šel kdaj v trgovino bi lahko v košu za smeti videl kup računov, ki bi jih lahko po njegovem predlogu vnovčil. Na računu za fizične osebe ni navedeno ime kupca. Res čuden predlog, ki ne spremeni prav ničesar.
ODGOVORI
1 1
ulebule
29. 08. 2025 14.54
+0
od države, ki ima take ceste, železnice, zdravstvo, vojsko, itd... ki nima nobene državne strategije, kjer je važno samo koliko si bo katera opcija nakradla, kaj pametnega ni za pričakovat
ODGOVORI
1 1
Yon Dan
29. 08. 2025 14.52
+2
Po ustavi smo vsi enaki, zakoni naj veljajo tudi za te lenuhe. Ker navadni državljani nismo enaki po odgovornosti njim, bi se morala začeti državljanska nepokorščina. Kdo bi hotel koga zaposliti, me zanima. Drugi dan bi mu manjkalo pol delavnice.
ODGOVORI
2 0
Jack oLantern
29. 08. 2025 14.52
-1
Meseca so peljali na oglede požarov, ki so vsake par dni pri nedotakljivih? Naj malo povpraša na PGE Krško, NM, Brežice in okoliške...
ODGOVORI
0 1
kr nekdo
29. 08. 2025 14.53
-1
v šentjerneju so civilu zažgali avto. nikjer nič ne piše
ODGOVORI
0 1
Naiskreni
29. 08. 2025 14.50
-1
Torej, kako spremeniš nacionalnost v roma? Ne bom vrč pola pola, sem raje kar out, pa še račune ni plačujejo slovenčki in ostali balkančki... paa super.
ODGOVORI
0 1
Po možganski kapi
29. 08. 2025 14.48
-1
Velika večina Slovencev je srečnih, da imamo Robija in Tino pa tudi Luko Meseca.Korajža velja.
ODGOVORI
1 2
veneti
29. 08. 2025 14.43
+9
Bolj ko berem izjave tega levaka bolj sem zmeden. Od tega članka sem izvedel samo, da ne delajo da dobivajo razne socialne pomoči in da za njih zakoni ne veljajo.
ODGOVORI
10 1
manga
29. 08. 2025 14.43
+4
Za delo sposobne max. 3 mesece sociale.Zaposlitev.
ODGOVORI
5 1
Ici
29. 08. 2025 14.43
+10
Ne razumem, zakaj se Rome favorizira in se Slovencem in Sloveniji nabija slaba vest. Romi so državljani Republike Slovenije in zanje veljajo enaka pravila kot za vse ostale. O čem se mi sploh pogovarjamo? Slovenija je evropska država, članica EU z lastno in EU zakonodajo. Če kršiš pravila, se te kaznuje. Edini razlog, ki pride normalnemu opazovalcu na misel, zaradi katerega se Romi postavljajo nad vse ostale prebivalce Slovenije je, da si leva politična opcija z njimi kupuje prepotrebne volilne glasove.
ODGOVORI
11 1
kr nekdo
29. 08. 2025 14.42
+8
drugač pa vsakemu omejit socialno pomoč na 2 leti. Po tem času obvezna vključitev v javna dela. Pa socialna pomoč naj bo kot pomoč k jo rabiš in ne dohodek. Lahko bi bil neke vrste kredit od države in se ob dedovanju vrača v državno blagajno. Na ta način imamo jutri 50%manj socialnih, čez dve leti pa some še resnične socialne primere. dela je dovolj dokler uvažamo tuje delovno silo. Vse zaposlit brez izgovorov.
ODGOVORI
8 0
Naiskreni
29. 08. 2025 14.48
+3
pa ne bodo levi haralai po svojih volivcih.. kmetje, spji ne volijo levih, zato je treba obdavčiti le-te.. 🤣
ODGOVORI
4 1
kr nekdo
29. 08. 2025 14.55
ja za to bi bil jelinčič dober. Bi jih mogli met vsaj še 45 takih
ODGOVORI
0 0
omega _v6
29. 08. 2025 14.40
+6
Tako delajo romom plačujejo račune iz trgovine poštenemu narodu pa preko davkov kradejo!! To pa ni čudno romi so volilna baza luke mesca in ljubljenčki Levice!!
ODGOVORI
7 1
Perivnik
29. 08. 2025 14.40
+12
Ali imamo kader, ki se bo ukvarjal s temi "fejk" ali sosedovimi računi? Mesec je še vedno ves mesečen. Rome in Romkinje poslat delat , njihove otroke v šole in vrtce. TO JE EDINI NAČIN ZA REŠITEV SITUACIJE.
ODGOVORI
13 1
Geres
29. 08. 2025 14.44
+6
V vrtce že hodijo, ker so za njih zastonj. S šolo že škripa, z delom in plačevanjem davkov pa še bolj.
ODGOVORI
6 0
veneti
29. 08. 2025 14.39
+9
Super kam lahko pošljem svoje račune? Mi jih povrnejo ali kako.
ODGOVORI
10 1
kr nekdo
29. 08. 2025 14.38
+6
Zakaj pa ne bi ob dokazilu plačila položnic? aja tega oni nimajo. Hm kaj pa glede na avte višjega cenovnega razreda, ki so na lizing izključno zaradi socialnih transferjev. Naj se to preveri predno se izplačuje.
ODGOVORI
7 1
Geres
29. 08. 2025 14.36
+13
Dokler je delovnih mest dovolj, bi morala socialna pomoč biti samo za invalide. In otroški dodatki enaki ne glede na prihodek, torej recimo za vsakega otroka 80 eur, ne glede na prihodke.
ODGOVORI
14 1
Geres
29. 08. 2025 14.40
+6
In še - če otrok nima min 80% prisotnosti v šoli (seveda brez da bi bili posredi zdravstveni razlogi), se otroški dodatek za eno leto ukine.
ODGOVORI
6 0
Hehedemokrat
29. 08. 2025 14.36
+14
Slovenija je resnično postala ladja norcev
ODGOVORI
16 2
a res1
29. 08. 2025 14.36
+9
Račun iz trgovine? A do sedaj niso rabili??? Navadni, ki res rabijo podporo so do sedaj vedno morali dokazovat z računi. Ups, spet privelegiji za določene!!!.
ODGOVORI
9 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189