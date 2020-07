Socialni demokrati izgubili več kot 700.000 evrov vreden Kremelj

Stavbo v središču Nove Gorice, ki ji domačini pravijo Kremelj, je sodišče po letih tožarjenja vrnilo občini. Stranka Socialni demokrati je novogoriški Kremelj prevzela kot pravna naslednica Zveze komunistov Slovenije, ki pa, kot ugotavlja sodišče, lastninske pravice ni nikoli imela.

Socialni demokrati so na predajo pripravljeni, a na odločitev višjega sodišča ne pristajajo. Sodbo ocenjujejo kot netočno in pavšalno, zato so vložili revizijo na vrhovno sodišče. "Glede na to, da je pravnomočna, jo Socialni demokrati tudi priznavamo, sicer pa se z njo ne strinjamo, saj sta obe sodbi nekoliko različni," pove Dejan Levanič, glavni tajnik SD.

Stavbo je namreč leta 1957 zgradil takratni okrajni ljudski odbor, 13 let pozneje jo je prevzela Zveza komunistov. A čeprav so Socialni demokrati tudi po sodbi sodišča nasledniki komunistične stranke - 8. marca leta 1990 so si že sami spremenili datum ustanovitve na 2. marec 1920 - jim sodišče lastništva ne priznava. Kremelj namreč ni bil zgrajen s sredstvi partije, pač pa gozdnega sklada, zato je sodišče odločilo, da je pravni naslednik občina.