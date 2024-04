Kdo in kako bo SD popeljal naprej? Soočili so se Brglez, Prednik in Beočanin

Je imel v mislih sodelovanje z drugimi, kot ga oglašuje Anže Logar ? "Socialni demokrati lahko sodelujemo s tistimi, ki imajo enake vrednote in programske vsebine, nikakor pa ne moremo sodelovati s tistimi, ki zatirajo človekove pravice, nepriznavajo pravne države, zatirajo medije in tako naprej. Verjemem, da se v tem prepoznajo tudi nekatere politične stranke in verjetno vemo, na koga mislim," je dodal Prednik.

Vodji poslancev SD Janiju Predniku marsikdo očita naklonjenost SDS-u, a v oddaji 24UR ZVEČER je zagotovil, da je Socialni demokrat, kar da je vidno tudi iz njegovega delovanja. "Sem zagovornik tega, da se je treba v politiki pogovarjati. Je pa res, da mi še vedno živimo v času, ko se dva politična pola med sabo ne znata pogovarjati. Je pa dejstvo, da smo mi člani te levo-sredinske koalicije in to je za nas tudi edina sprejemljiva koalicija in verjamem, da bomo s to koalicijo naredili še mariskaj dobrega. In bo tudi prihodnji mandat sestava koalicije podobna kot je sedaj, vendar z močnejšo socialno demokracijo," je povedal.

Evroposlanec Milan Brglez je od trojice zadnji podal soglasje za kandidaturo za novega predsednika stranke, hkrati pa bo kandidiral tudi na evropskih volitvah. Adi Smolar poje: "V ognju imam železja dosti ,ker nočem sam ostat". A Brglez pravi, da to zanj nikakor ne drži. "Mislim, da je prelomi čas za Socialno demokracijo in zadnji čas, da se vrne h koreninam," je povedal in dodal, da je kongres prva stopnica za to, da bodo na evropskih volitvah čim bolj kredibilno kandidirali. Želi si, da bi tudi Tanja Fajon stranki pomagala pri evropskih volitvah.

Pa vendar se v nekih točkah razhajajo - NSi denimo nasprotuje splavu. Beočanin je medtem prepričan, da so to "temeljne pravice žensk, okoli katerih ne sme biti niti debate". Dodaja, da bi v primeru sodelovanja z NSi prav zato dorekli jasna pravila sodelovanja.

Kaj pa sodelovanje z Golobom?

Te dni se je veliko črnila prelilo zaradi pričakovanja predsednika vlade, vsaj neuradno, da mora biti nov predsednik SD-ja tudi član vlade. Tako Beočanin kot tudi Prednik in Brglez pravijo, da ministrskega položaja, če bodo izvoljeni, ne bodo prevzeli. Bodo pri tej temi brezkompromisni?

Beočanin je povedal, da je županska funkcija, ki jo trenutno zaseda, ob funkciji predsednika edina, ki je neposredno izvoljena. "In tukaj imam zelo jasno odgovornost do volivk in volivcev, občank in občanov naše občine, ki so mi zaupali ta mandat in do naslednjih državnozborskih volitev nameravam funkcijo župana opravljati naprej. To pa je nezdružljivo s katerokoli funkcijo v vladi," je razložil.

Brglez je povedal, da najprej odločajo delegati stranke. "In to je nekaj kar je naša avtonomija in se nima kdo kaj vtikati. Na drugi strani pa glede evropskih volitev odločajo volivci, in če volivci tako odločijo, je minimalni čas, ki ga moraš v evropskem parlamentu preživeti, da ni novih volitev, mislim da šest mesecev. Mislim, da se je takrat možno posvetiti tudi terenu in bistvenim stvarem, samem glasovanju. Če bi bila zadeva zapisana v koalicijskem sporazumu potem je to predmet neke razprave, drugače pa predmet prihodnjih pogajanj ne pa zgolj - želja je ukaz," je povedal.

Prednik pravi, da se o tem s predsednikom vlade ni pogovarjal. "Je pa treba vedeti in mislim, da se tega zaveda tudi premier, da smo socialni demokrati suverena in avtonomna stranka. Je pa bolj pomembno, da se kot koalicija bolj posvetimo vsebinskim zadevam, ne toliko kadrovskim, kdo bo kje sedel. Sam sem že povedal, da tudi če bom izvoljen na mesto predsednika stranke, ostajam v parlamentu in ostajam vodja poslanske skupine," je zagotovil.