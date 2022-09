Socialni demokrati na klavzuri o okrepitvi moči lokalnih struktur stranke

V SD so v okviru tradicionalnega srečanja v ljubljanskem Mostecu izvedli klavzuro vodstva stranke. Predsednica Tanja Fajon je po njej povedala, da je bil sestanek izčrpen, iskren in mestoma kritičen ter čustven. Poudarek je bil na krepitvi lokalnih struktur stranke.

"Danes smo se predvsem poslušali, če smo se slišali, je ta klavzura dosegla svoje namen," je dejala predsednica SD Tanja Fajon. Pred stranko so lokalne volitve, ki bodo po oceni Fajonove preizkušnja, in kongres, ki ga vidi kot ključen izziv in za katerega si želi, da bi stranka na njem začrtala novo pot ter pokazala enotnost. Po njenih besedah stranka že pripravlja program vsebinske in organizacijske prenove. Med vsebinskimi izzivi je naštela energetsko in prehransko draginjo, glede organizacijskih izzivov pa je slišati veliko pripomb s terena, da se lokalnim strukturam ne nameni dovolj pozornosti.

icon-expand Tanja Fajon, SD FOTO: Bobo

Fajonova je glede organizacijskih vprašanj napovedala statutarne spremembe, s katerimi bi okrepili moč lokalnih struktur znotraj vodstva stranke in postavili jasna pravila, kaj kdo dela znotraj strankarske organizacije. Vzpostaviti si želi tudi močne strokovne svete, ki bi delovali kot vlada v senci. "Imamo res veliko dobrega kadra, predvsem pa se moramo med sabo povezovati," je ocenila. Napovedala je še več posvetov o tem, kako stranko voditi, veliko težo pa daje pogovoru. Fajonova priložnost za izboljšave vidi v vključevanju, povezovanju in medsebojni podpori. Govorili so tudi o predsedniških volitvah, na katerih si marsikateri član želi socialdemokratskega kandidata. Fajonova ne izključuje te možnosti, saj so postopki do 28. septembra še odprti. Če svojega kandidata ne bodo imeli, je Fajonova prepričana, da dovolj dobro izbiro ponujajo tudi osebe, ki so kandidaturo že napovedale.