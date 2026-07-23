Socialni demokrati in Prerod ne gredo v vlado v senci

"Prepričani smo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujemo novih formalnih političnih okvirov. To dokazujemo že danes, od skupne pobude za vpis socialnega dialoga v Ustavo Republike Slovenije do sodelovanja pri uvedbi preferenčnega glasu in drugih skupnih zakonodajnih ter političnih pobudah," so sporočili iz stranke. Prav takšno sodelovanje želijo še poglabljati, pravijo. Zato bodo s strankami v opoziciji in drugimi progresivnimi silami tudi v prihodnje sodelovali povsod, kjer bodo prepoznali skupne cilje in skupne interese za ljudi, napovedujejo. Pri tem nameravajo ohraniti svojo politično samostojnost.

V SD poudarjajo, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo. FOTO: Bobo

"Ne potrebujemo okvirov, katerih pravila postavlja ena politična stranka. Iz izkušenj preteklega mandata vemo, da lahko preveč toga politična partnerstva omejujejo uresničevanje socialnodemokratskih politik in vrednot. Zato želimo sodelovanje graditi na enakopravnosti, medsebojnem spoštovanju in vsebini, ne pa na formalnih političnih konstrukcijah," so zapisali v SD. Poudarjajo, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo. "Socialna demokracija predstavlja samostojno politično tradicijo z jasno vizijo razvoja države, ki temelji na socialni pravičnosti, dostojnem delu, močnih javnih storitvah, socialnem dialogu in solidarnosti," so zapisali. Prepričani namreč so, da Slovenija danes takšno politiko potrebuje bolj kot kadar koli. Pravijo, da bodo gradili močno alternativo z odgovornim sodelovanjem opozicije ter hkrati ohranjali samostojen glas socialne demokracije. Sodelovanje bodo poglabljali, vendar vedno kot enakovredna in samostojna politična sila.

Košarica Golobu tudi v Prerodu

Stranka Prerod FOTO: Bobo

Vladi v senci se ne bodo pridružili tudi v Prerodu Vladimirja Prebiliča. Prerod ni bil del koalicije, ko jo je vodilo Gibanje Svoboda, zato se tudi danes ne vidi kot del vlade v senci pod njenim vodstvom, so zapisali. Ostajajo pa odprti za projektno sodelovanje s predlagatelji ter drugimi sorodnimi strankami. Za prvi skupen projekt predlagajo oblikovanje sistema odpornosti na korupcijo, ki so ga predstavili pred volitvami. Kot smo poročali, je Golob tri sorodne stranke povabil k sodelovanju v vladi v senci, ki jo namerava lansirati septembra. O tem se je na skrivnostnem sestanku v znani ljubljanski restavraciji pogovarjal tudi z ožjim vodstvom Socialnih demokratov, Levice in Preroda Vladimirja Prebiliča.