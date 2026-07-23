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Slovenija

Socialni demokrati in Prerod ne gredo v vlado v senci

Ljubljana, 23. 07. 2026 15.00 pred 26 minutami 2 min branja 58

Avtor:
Ne.M.
Robert Golob

Socialni demokrati so sporočili, da se ne bodo pridružili oblikovanju vlade v senci. "Ne potrebujemo okvirov, katerih pravila postavlja ena politična stranka," so zapisali in dodali, da bodo gradili močno alternativo z odgovornim sodelovanjem v opoziciji. Sodelovanje so zavrnili tudi v Prerodu Vladimirja Prebiliča – ker niso bili del koalicije pod vodstvom Goloba, se tudi danes ne vidijo v vladi v senci, so zapisali.

"Prepričani smo, da opozicijske stranke za učinkovito sodelovanje ne potrebujemo novih formalnih političnih okvirov. To dokazujemo že danes, od skupne pobude za vpis socialnega dialoga v Ustavo Republike Slovenije do sodelovanja pri uvedbi preferenčnega glasu in drugih skupnih zakonodajnih ter političnih pobudah," so sporočili iz stranke.

Prav takšno sodelovanje želijo še poglabljati, pravijo. Zato bodo s strankami v opoziciji in drugimi progresivnimi silami tudi v prihodnje sodelovali povsod, kjer bodo prepoznali skupne cilje in skupne interese za ljudi, napovedujejo. Pri tem nameravajo ohraniti svojo politično samostojnost.

V SD poudarjajo, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo.
V SD poudarjajo, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo.
FOTO: Bobo

"Ne potrebujemo okvirov, katerih pravila postavlja ena politična stranka. Iz izkušenj preteklega mandata vemo, da lahko preveč toga politična partnerstva omejujejo uresničevanje socialnodemokratskih politik in vrednot. Zato želimo sodelovanje graditi na enakopravnosti, medsebojnem spoštovanju in vsebini, ne pa na formalnih političnih konstrukcijah," so zapisali v SD.

Poudarjajo, da Gibanje Svoboda ni edina politična sila, sposobna voditi Slovenijo. "Socialna demokracija predstavlja samostojno politično tradicijo z jasno vizijo razvoja države, ki temelji na socialni pravičnosti, dostojnem delu, močnih javnih storitvah, socialnem dialogu in solidarnosti," so zapisali. Prepričani namreč so, da Slovenija danes takšno politiko potrebuje bolj kot kadar koli.

Pravijo, da bodo gradili močno alternativo z odgovornim sodelovanjem opozicije ter hkrati ohranjali samostojen glas socialne demokracije. Sodelovanje bodo poglabljali, vendar vedno kot enakovredna in samostojna politična sila.

Košarica Golobu tudi v Prerodu

Stranka Prerod
Stranka Prerod
FOTO: Bobo

Vladi v senci se ne bodo pridružili tudi v Prerodu Vladimirja Prebiliča. Prerod ni bil del koalicije, ko jo je vodilo Gibanje Svoboda, zato se tudi danes ne vidi kot del vlade v senci pod njenim vodstvom, so zapisali. Ostajajo pa odprti za projektno sodelovanje s predlagatelji ter drugimi sorodnimi strankami. Za prvi skupen projekt predlagajo oblikovanje sistema odpornosti na korupcijo, ki so ga predstavili pred volitvami.

Kot smo poročali, je Golob tri sorodne stranke povabil k sodelovanju v vladi v senci, ki jo namerava lansirati septembra. O tem se je na skrivnostnem sestanku v znani ljubljanski restavraciji pogovarjal tudi z ožjim vodstvom Socialnih demokratov, Levice in Preroda Vladimirja Prebiliča.

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Spomnimo, nekdanji premier je ob napovedi poudaril, da bo njegova vlada v senci od prvega dne delovanja začela s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa sedanji vladi. Odprta bo za sodelovanje vseh svobodno mislečih strokovnjakov in politikov, vanjo pa bodo povabili tudi apolitične strokovnjake, saj je namen vlade v senci to, da vključi čim širši nabor ljudi.

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KOMENTARJI58

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YouRangMyLord
23. 07. 2026 16.40
Ma jasno, pametno. Ker se zavedajo, da se jim bo pod senčno perutjo Goloba zgodilo enako, kot se je zgodilo stranki Vesni, ki sta jo Lukec in škorčica Asta iz Levice nemudoma odpikala, ko jima je postala odveč in sta izkoristila njeno naivnost.
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+2
3 1
Meee
23. 07. 2026 16.38
Za njega je Karidorska senca čisto ok.. samo sedaj ne bo več brezplacna 🤣
Odgovori
+0
1 1
Meee
23. 07. 2026 16.37
ta narcis res ne ne prenese da je v senci 🤣
Odgovori
+1
2 1
BBcc
23. 07. 2026 16.38
Golob je na Sliki ne Janša.😂😂😂
Odgovori
0 0
Vera in Bog
23. 07. 2026 16.33
Kdo se hoče pridružiti Svobodi ha ha, nekaj je narobe z ljudmi danes. Jaz sem res bil malo njihov simpatizer na začetku ampak sem hitro videl kam pes taco moli 🤣🍢🤣
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+2
4 2
Bella Ciao1
23. 07. 2026 16.32
Je že tako, da so edini normalne opcije v Sloveniji Levica in Svoboda. SD so tu že 35 let in še vedno mislijo ribariti v kalnem...kar je Slovenijo stalo stotine milijard in življenjsko ogorčenega otepanja s skrajno desnim populizmom
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-1
3 4
Andrej 007
23. 07. 2026 16.31
Ko bo pernati zadremal v senci ga bo Lukec iz zasede požrl...
Odgovori
+2
3 1
Bella Ciao1
23. 07. 2026 16.28
Neumni ljudje so vedno popolnoma prepričani...pametne rad grize dvom. Prebilič kot skrajni desničarji vedno vse ve...zato je pomagal Slovenijo pahniti v skrajno desno norost
Odgovori
-1
3 4
Vera in Bog
23. 07. 2026 16.34
Edini levi nacionalist ???
Odgovori
-1
0 1
JApajaDAja
23. 07. 2026 16.27
prerod je marginalec izven slo parlamenta....prebilić se ima fajn v eu parlamentu..,
Odgovori
+3
3 0
lakala28
23. 07. 2026 16.22
Tudi ti modeli so pomagali razbiti vlado Marjana Šarca. Ni jim še jasno, da kvečjemu koaliciija nekaj pomeni, ne pa igra samostojnih osebkov. Razočaran sem, čeprav sem spoštoval gospoda Hana. Sem pa zasledil, da je v manjšini, kar se povezovanja tiče. Očitno jim več pomeni lastni ego kot pa napredek Slovenije. Škoda, res. V takem zblojenem okolju janšisti z lahkoto prosperirajo.
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+2
3 1
boslo
23. 07. 2026 16.20
Bouga bo ta srnca, bouga
Odgovori
+1
1 0
25.maj
23. 07. 2026 16.14
vendarle ena pametna poteza
Odgovori
+3
4 1
Lipka
23. 07. 2026 16.11
Vlada v senci....ideja Goloba, ki ne more preboleti, da ni premier. Imamo koalicijo in imamo opozicijo in to je to... SD pa pohvale za pokončno držo. Ampak vam Fajonova zelo niža rejting
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+9
10 1
JApajaDAja
23. 07. 2026 16.24
burekjem želi biti samo šefek...ni pomembno česa...
Odgovori
+1
1 0
KatiFafi
23. 07. 2026 16.08
Golob bo sameval v senci :D
Odgovori
+6
8 2
mayda2
23. 07. 2026 16.05
Le še Fajonke se znebi, pa je na konju. In še nekaj pribežnikov iz Levice ... pa Kordiš ... pa Pahor in ostali nezadovoljni iz Pokreta sloboda
Odgovori
+2
3 1
lakala28
23. 07. 2026 16.22
In zleze bolniku pod trtico, tako kot ostali, a ne? Ja, s tem se pa res lahko hvalite.
Odgovori
+0
1 1
Nekjenasredi
23. 07. 2026 16.05
kako se norčujejo iz nas :) In levi in desni :) Black Cube bi že nadaljeval zgodbo ker ji desni zdaj rabijo! Ta da do se levi naročniki izdali
Odgovori
+1
1 0
2fast4
23. 07. 2026 15.56
SD če bi vodili svojo stranko, poglede in nebi zatavali v čisto levico, bi mogoče danes bili čisto drugje...
Odgovori
+10
11 1
lakala28
23. 07. 2026 16.23
Kje? bolniku pod trtico? Jaz se s tem ne bi vhalil.
Odgovori
+0
1 1
Vera in Bog
23. 07. 2026 15.56
Edini dokaj normalen levičar je Janša čeprav mu gre res očitati razprodajo podjetij. Njegov koncept je za Slovenijo precej zgrešen se mi zdi.
Odgovori
-7
0 7
BBcc
23. 07. 2026 16.06
Ki ni naredil nič za Slovence.
Odgovori
-7
2 9
galambszar
23. 07. 2026 16.43
BBcc kot vedno Bebecc.
Odgovori
0 0
Scorpionnn
23. 07. 2026 16.49
če ne bi bilo Janše , bi se še danes cirilico v šoli učili....
Odgovori
0 0
zajebant1
23. 07. 2026 15.52
Golob dobil spet košarico?
Odgovori
+12
13 1
fatherlander
23. 07. 2026 15.51
Itak.... kdo pa bo sodeloval s tem lažnivcem.
Odgovori
+14
15 1
SpamEx
23. 07. 2026 15.41
Seveda Han je srečen v opoziciji ker je bolj ležerno vse skupaj
Odgovori
+13
13 0
MladInPerspektiven
23. 07. 2026 15.44
Točno tako kako bo tak kaj delal če že komaaajjjj GOVVOORRIII
Odgovori
+8
8 0
SpamEx
23. 07. 2026 15.48
noben te ne sikira imaš mir in si plačan lepo
Odgovori
+7
7 0
MladInPerspektiven
23. 07. 2026 15.49
👍😁
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
23. 07. 2026 15.51
pa kak kozarček belega vmes pa si happy
Odgovori
+5
5 0
25.maj
23. 07. 2026 16.16
kandidiraj 😁😒
Odgovori
0 0
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