V SD poskušali prepričati z živim plakatom ob ljubljanski vpadnici

Že navsezgodaj ob sedmih zjutraj so Socialni demokrati in njihovi kandidati za evroposlance izkoristili jutranjo prometno konico in organizirali nekakšen živi plakat. Ob ljubljanski vpadnici so reklamirali svoja politična stališča in volivce opominjali, kdo ali kaj odloča od danes do nedelje. "Danes se začenjajo predčasne volitve, malce drugačen, inovativni pristop. Ljudje mahajo, lepo sprejemajo, vsekakor pa ne bomo motili prometa," je ob tem dejala nosilka njihove liste Tanja Fajon .

"Pozivam vse državljanske in državljane, naj grejo na volitve, kajti te volitve so izjemega pomena. EU je na razpotju, ali bo postala bolj socialna ali pa bo žal razpadla,"pa se glasi poziv Violete Tomić, nosilke evropske liste stranke Levica.

Medtem prve favorite tokratnih volitev skrbi, da bo razpadel slovenski pokojninski sistem. Zato so povezali domačo in evropsko politiko ter predstavili svoj predlog demografskega sklada.

"Se mi zdi, da bi borele biti teme za upokojence, za višje pokojnine, za bolj stabilen pokojninski sistem prav gotovo tudi tema predvolilne kampanje. To so zelo pomembne zadeve," je ob tem dejala Romana Tomc, kandidatka evropske liste SDS+SLS.

Ekipa največje vladne stranke pa je obiskala štajersko prestolnico, kjer so iskali skupne interese z županom Sašo Arsenovičem. Njegove podpore in političnega vpliva niso dobili, niti ga niso pričakovali, ampak kot je povedala nosilka liste LMŠ Irena Joveva. "Pogovarjali smo se predvsem o predlogih, željah, izzivih, bom rekla tudi mariborske občine. Sem smo prišli predvsem poslušati, ker je to tudi bila moja nekako obljuba."

Aktiviral se je tudi Ženski lobi Slovenije. V javni debati so soočili dame, ki so se tokrat odločile kandidirati, pri čemer med njimi ni bilo nobene članice kake desne liste. Družbene aktivistke niso izpostavile nobene favoritke, so pa pozdravile dejstvo, da so stranke na čelo svojih list postavile kar šest političark.



"Politika je pač dejansko žaganje debelih hlodov. In to je dejstvo. In ne se pretvarjati, to je borba, če hočeš biti uspešna političarka," je svoje mnenje o vlogi žensk v politiki izrazila Angelika Mlinar, nosilka evropske liste stranke SAB.

Zadnjo besedo pri tem, kateri od videnih pristopov bo bolj uspešen, pa bomo, kot vedno, imeli volivci.