Socialni demokrati s pozivom vladi, naj zagotovi transparentno poslovanje DUTB

Poleg omenjenih primerov je 22. februarja DUTB prodajala še paket terjatev do 39 pravnih oseb in v vrednosti 128 milijonov evrov, kjer ni javno razkrila dolžnika, katerega terjatve so na prodaj.

V poslanski skupini SD se strinjajo, da mora DUTB neodvisno nadaljevati s svojim delom po zakonu, vendar pa po njihovi oceni "trenutno obstaja največja nevarnost škodljivih ali netransparentnih poslov, ki bi lahko oškodovali njeno premoženje, preden v skladu z zakonom preide v last RS oziroma SDH".

Na vlado so zato naslovili pobudo, da se kot vlada in skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank nemudoma seznanijo z obsegom premoženja, ki ga DUTB prodaja na javnih razpisih, objavljenih 22. februarja ter 25. in 26. aprila 2022. Prav tako jih pozivajo, naj preprečijo morebitno oškodovanje javnih financ ali možnost, da bi terjatve odkupovali tisti, ki so jih povzročili. Pričakujejo tudi, da bo vlada zagotovila popolno transparentnost poslovanja DUTB do izteka njene življenjske dobe, ko bo njeno premoženje prešlo v last države.