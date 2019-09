Socialni dialog v okviru ESS zaustavljen, Jerkičeva odstopila kot predsednica

Delodajalci so na seji ESS sporočili, da do nadaljnjega ne bodo sodelovali v socialnem dialogu, saj se ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. To skrbi tudi sindikate. Oboji rešitev pričakujejo od premierja Marjana Šarca. Predsednica ZSSS Lidija Jerkič je odstopila kot predsednica ESS.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS) Jože Smole je po današnji seji Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) poudaril, da je bil socialni dialog v času te vlade "popolnoma izigran" in da je ESS postal "farsa", saj socialni partnerji obravnavajo le še obrobne zadeve, medtem ko pri odločilnih zakonih nimajo nobene besede več. Po njegovih besedah se je začelo z lanskim sprejetjem novele zakona o minimalni plači, ki zvišuje to plačo in iz nje izključuje vse dodatke. Nadaljevalo se je s predlogom novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva izboljšanje plačila študentskega dela oz. položaja študentov. Tudi ta predlog je bil v DZ vložen mimo ESS, pristojni parlamentarni odbor pa naj bi ga obravnaval oktobra.

Neusklajen s socialnimi partnerji je bil vložen tudi predlog dopolnitve zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki predvideva, da bi bili vsi starši upravičeni do dodatnega dne plačane odsotnosti z dela zaradi spremstva otroka na prvi šolski dan. Kolegij predsednika DZ je minuli teden obravnavo tega predloga sicer zavrnil. Piko na i predstavlja sredin začetek parlamentarne poti predloga sprememb zakonodaje, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je dejal Smole. Generalni sekretar ZDS je izpostavil, da kljub pomembnosti teh zakonov niso dobili nobenega gradiva, analiz, izračunov, "na osnovi katerih bi lahko razpravljali, kaj šele o njih odločali". "Socialni dialog je mrtev," je bil oster. Vsem omenjenim zakonom oz. zakonskim predlogom je sicer skupno, da jih je v parlamentarni postopek poslala Levica. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je po seji ESS dejala, da je Levico že večkrat opozorila, "da se tako ne dela". Da se v DZ vlaga zakonodaja, ki ni predmet usklajevanj na ESS, moti tudi predstavnike sindikalnih organizacij, je povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)Lidija Jerkič in dodala, da je sama zato danes odstopila kot predsednica ESS. Predsedniki sindikalnih central so popoldne na predsednika vlade Marjana Šarcanaslovili odprto pismo, v katerem so zapisali, da z zaskrbljenostjo spremljajo nastajanje, usklajevanje in usodo nekaterih zakonskih sprememb, ki imajo pomemben vpliv na zaposlene, in posledice, ki jih ima to za socialni dialog. Tudi sami ugotavljajo, da se pojavlja vedno več zakonskih predlogov, "ki neposredno urejajo vsebine, ki bi morale biti na mizi ESS". Poleg ZDR in sprememb zakonodaje, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, so omenili še predlog zakona o ukrepih za uravnoteženje proračuna za 2020 in 2021, ki ga je pripravila vlada in je sprva omejeval tudi izdatke, povezane s socialnimi transferji. Pri tem so poudarili, da so bile vsebine teh zakonov, do katerih se ob tej priložnosti niso želeli opredeliti, v preteklosti vedno predmet socialnega dialoga.

