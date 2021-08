Socialni partnerji pripravljeni na vrnitev k socialnemu dialogu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan v Predsedniški palači na delovnem srečanju gostil vse tri partnerje Ekonomsko-socialnega sveta (predstavnike delojemalcev, delodajalcev in vlade). Cilj delovnega srečanja je bil ponovno oživiti socialni dialog v okviru ESS. Kot so sporočili iz urada predsednika, so na srečanju sprejeli pomembne zaključke za obuditev socialnega dialoga in nadaljnje delo ESS.

V času od začetka julija se je zvrstilo veliko krajših in daljših osebnih sestankov in telefonskih pogovorov. Na osnovi tega je Pahor ocenil, da obstoji dovolj zaupanja za delovno srečanje vseh treh partnerjev v ESS. Po srečanju je Pahor sporočil, da so vsi partnerji na srečanju izrazili pripravljenost k vrnitvi k socialnemu dialogu v okviru ESS. Strinjali so se, da se pred začetkom nadaljnjega dela ESS pripravi dogovor o obnovitvi socialnega dialoga, ki ga bo pripravila pogajalska skupina, sestavljena iz predstavnikov vseh treh partnerjev ESS. V dogovoru bodo dogovorjene tako postopkovne kot vsebinske zahteve za nadaljnje delo ESS, vsi pa so se strinjali, da je treba s pripravami in sprejemom dogovora pohiteti.

Sindikalna stran bo predloge pripravila do konca tega meseca, je povedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič. Na srečanju je bila izražena ambicija, da bi delovna skupina končni dogovor za sprejem na ESS pripravila v prvi polovici septembra. "Dokler ta dogovor ne bo sklenjen, se sindikati ne vračamo na pogajanja na ESS," je bila jasna Jerkičeva. Je pa ob tem izrazila optimizem, da je dogovor mogoč.

Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in predsedujoči ESS Mitja Gorenšček je prvotno predlagal, da bi ESS z rednimi aktivnostmi začel v septembru, prva seja sveta pa bi potekala 10. septembra. "Ugotovili smo, da nam takrat žal teh predhodnih korakov še ne bo uspelo opraviti," je pojasnil.