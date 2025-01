Socialni partnerji 'raztrgali' predlog davka na nepremičnine

Neresen, pomanjkljiv in diskriminatoren. To so le nekatere kritike izhodišč zakona za obdavčitev premoženja in razbremenitev plač, ki so zedinile tako predstavnike delodajalcev kot sindikaliste. Predlog ministrstva za finance, po katerem bi s stopnjo 1,45 odstotka obdavčili nerezidenčne nepremičnine, so socialni partnerji ocenili kot neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Izhodišča bi bilo treba bistveno dopolniti, še opozarjajo partnerji. Manjkajo resne analize nepremičninskega trga in mednarodne primerjave, so prepričani. Vladna stran razpleta na seji Ekonomsko socialnega sveta ni komentirala.