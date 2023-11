Socialni transferji in pokojnine se bodo vendarle usklajevali z inflacijo

Minister je pojasnil, da se bodo v skladu z dopolnili socialni transferji, ki se usklajujejo po zakonu o usklajevanju transferjev, v letu 2024 uskladili, in sicer v višini 70 odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin, ki jo ugotovi statistični urad v obdobju od decembra 2022 do decembra 2023. Uskladitev v višini 70 odstotkov pa po njegovih besedah pomeni približno 44 milijonov evrov.

Kot je po seji vlade povedal minister za finance Klemen Boštjančič , so se o dopolnilih k predlogu zakona o izvrševanju državnega proračuna za leti 2024 in 2025 dogovorili pred sejo vlade z vodji poslanskih skupin koalicije. Vlada pa je nato na seji s predlaganimi dopolnili soglašala.

Zakonski predlog, ki ga je vlada poslala v DZ in ga bo odbor DZ za finance obravnaval v soboto, usklajevanja transferjev ne predvideva, kar je naletelo na kritike v sindikatih in delu civilne družbe, ki so opozarjali, da bo to ljudi potisnilo še globlje v stisko. "Z nekoliko omejenim usklajevanjem do določene mere ohranjamo življenjski standard prejemnikov socialnih transferjev, hkrati pa omejujemo pritisk na rast inflacije," je ocenil.

Avtomatična indeksacija socialnih transferjev z inflacijo je namreč po njegovih besedah eden od dejavnikov, ki lahko v okolju z relativno visoko inflacijo povzroča dodatne inflatorne pritiske in s tem prispeva k vztrajanju inflacije. "Socialni transferji so se letos že uskladili, in sicer za 10,3 odstotka, vlada pa sprejema tudi druge ukrepe za omilitev draginje," je dejal Boštjančič.

Pri pokojninah dopolnila predvidevajo, da bi se prihodnje leto uskladitev delno opravila že pri izplačilu pokojnin in drugih prejemkov za januar, in sicer v višini 8,2 odstotka. Takšno višino redne uskladitve po zadnjih podatkih kaže izračun Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar), je navedel. Končna uskladitev pa se bo po njegovih besedah v skladu s pokojninskim zakonom opravila pri izplačilu pokojnin za mesec februar, pri tem se bo poračunala delna uskladitev, izplačana v januarju.

Inštituta 8. marec: Takšni trenutki nam dajejo upanje

"V ponedeljek smo opozorili, da se napovedi ministra za delo, da bodo pokojnine z inflacijo predhodno usklajene že januarja, niso skladale z ukrepi, ki jih je pripravila vlada," so ob tem spomnili na Inštitutu 8. marec. Veseli jih, da je minister za finance na novinarski konferenci napovedal sprejem amandmaja, ki bo pokojnine predčasno uskladil za 8,2 odstotka že z januarjem.

"Takšni trenutki nam dajejo v Inštitutu 8. marec upanje, so sporočilo, da je oblast zmožna prisluhniti argumentiranim kritikam in dobrim predlogom," so dodali.