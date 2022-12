Socialni zavodi: Kadrovska kriza zapira vrata domov za starejše

Kot pravi, se zavedajo, da gre za skrajen ukrep, vendar se mu po njegovih besedah žal ni mogoče več izogniti, če želijo zaščititi obstoječe zaposlene, stanovalcem pa zagotavljati varno in kakovostno oskrbo in zdravstveno nego. "Zaposleni so preobremenjeni in mnogokrat že tudi izgoreli, zato stanovalcem le še z izjemnimi napori lahko zagotavljajo storitve, ki jih ti plačujejo. Vrtimo se v začaranem krogu, ko zaradi slabih delovnih pogojev in preobremenjenosti odhajajo v druge panoge, kar pa še dodatno poglablja kadrovsko krizo," je dodal.

" Že dlje časa opozarjamo na zaostrovanje kadrovske krize v domovih za starejše, saj ti kljub ponavljanju razpisov ne morejo dobiti delavcev, ki so nujni za njihovo delovanje. Posamezni domovi so zaradi pomanjkanja delavcev že morali postopoma zmanjševati namestitvene zmogljivosti z zapiranjem bivalnih enot oziroma oddelkov, kmalu pa bodo prisiljeni tudi radikalno omejiti ali povsem zaustaviti sprejeme novih stanovalcev ," je povedal Denis Sahernik , sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Dodal je, da bo vsako nadaljnje odlašanje pri reševanju kadrovske krize v domovih za starejše vodilo v katastrofo in poudaril, da so javnost na to opozorili že pred leti. "Žal pa pri pristojnih doslej nismo naleteli na razumevanje," pravi in razlaga, da so danes katastrofalne kadrovske razmere dejstvo, s katerim se sooča večina domov za starejše. "Največje je pomanjkanje pri zdravstvenem kadru, kjer se soočamo tudi z zastarelimi kadrovskimi normativi, zaradi katerih domovi pogosto sploh niso več zmožni sprejeti in ustrezno obravnavati stanovalcev z večjimi zdravstvenimi potrebami," je pojasnil Sahernik.

Izpostavil je še, da država pogosto spregleda zaposlene v socialnovarstvenih zavodih, in kot primer navedel interventni Zakon o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, sprejetem konec oktobra. "Država je pozabila na delavce, ki so od julija do novembra delali v sivi in rdeči coni, kljub dodatnim obremenitvam pa za to obdobje ne bodo prejeli ustreznega dodatka za neposredno delo s stanovalci, obolelimi za covidom-19."