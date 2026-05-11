'Sodba glede kanala C0 odpira več pravnih vprašanj'

Po njihovih pojasnilih gre za vprašanji instituta pravnomočnosti in uporabe nadzorstvene pravice, pri katerih trenutno ocenjujejo, da sodba predstavlja pomembno interpretacijo dosedanje sodne prakse na tem področju. To bi lahko imelo širše posledice tudi za druge upravne in investicijske postopke, ki niso povezani s projektom kanala C0.

"Del sodbe, ki se nanaša na vprašanje pravnomočnosti postopkov in ugotovitev, da odločba po nadzorstveni pravici glede sklepa iz leta 2020 ne bi bila mogoča zaradi domnevne nepravnomočnosti sklepa Agencije RS za okolje (Arso) iz leta 2016, odpira več kompleksnih pravnih vprašanj," so navedli.

Kot so v odzivu izpostavili na ministrstvu, bodo lahko dokončna in podrobnejša stališča podali po opravljeni pravni analizi in dodatnih pravnih posvetovanjih.

"Ministrstvo ves čas zagovarja stališče, da je bila državna sekretarka Tina Seršen v času nadomeščanja ministra Bojana Kumra ustrezno pooblaščena za podpis predmetne odločbe. Odločitev sodišča razumemo predvsem v smislu zahteve po natančnejši formalni opredelitvi pooblastil v primerih podpisovanja upravnih odločb, kar predstavlja pomemben razvoj sodne prakse na tem področju. To bo ministrstvo pri prihodnjem delu ustrezno upoštevalo tudi z vidika zagotavljanja učinkovitega delovanja upravnih organov," so zagotovili.

Ob tem so spomnili, da so odločbo pripravile strokovne službe ministrstva, državna sekretarka pa jo je podpisala v času nadomeščanja ministra.

Upravno sodišče je po petkovih pojasnilih odvetnika AAG Klemna Goloba nedavno odpravilo odločbo ministrstva za okolje, s katero je ministrstvo odpravilo sklep Arsa iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zadevo je vrnilo ministrstvu v ponovni postopek.

Ob tem je Golob izpostavil, da je upravno sodišče sklenilo, da državna sekretarka na ministrstvu Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo Arsov sklep.

V AAG so v petek dodali, da gre pri sodbi za pomembno zmago pravne države, transparentnosti ter ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja in pitne vode. Po njihovi oceni sodba potrjuje tudi, da pri posegih na območjih strateških vodnih virov ni dopustno zaobiti zakonodaje, pravil postopka ali pravic javnosti do sodelovanja.