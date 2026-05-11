Slovenija

'Sodba glede kanala C0 odpira več pravnih vprašanj'

Ljubljana , 11. 05. 2026 13.56 pred 3 urami 2 min branja 24

Avtor:
A.K. STA
Kanal C0

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so sodbo upravnega sodišča, s katero je to ugodilo organizaciji Alpe Adria Green (AAG) in odpravilo odločitev ministrstva, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna, prejeli in jo bodo podrobno proučili. So pa poudarili, da del sodbe odpira več kompleksnih pravnih vprašanj.

Kot so v odzivu izpostavili na ministrstvu, bodo lahko dokončna in podrobnejša stališča podali po opravljeni pravni analizi in dodatnih pravnih posvetovanjih.

"Del sodbe, ki se nanaša na vprašanje pravnomočnosti postopkov in ugotovitev, da odločba po nadzorstveni pravici glede sklepa iz leta 2020 ne bi bila mogoča zaradi domnevne nepravnomočnosti sklepa Agencije RS za okolje (Arso) iz leta 2016, odpira več kompleksnih pravnih vprašanj," so navedli.

Po njihovih pojasnilih gre za vprašanji instituta pravnomočnosti in uporabe nadzorstvene pravice, pri katerih trenutno ocenjujejo, da sodba predstavlja pomembno interpretacijo dosedanje sodne prakse na tem področju. To bi lahko imelo širše posledice tudi za druge upravne in investicijske postopke, ki niso povezani s projektom kanala C0.

Kanal C0
Kanal C0
FOTO: Bobo

"Ministrstvo ves čas zagovarja stališče, da je bila državna sekretarka Tina Seršen v času nadomeščanja ministra Bojana Kumra ustrezno pooblaščena za podpis predmetne odločbe. Odločitev sodišča razumemo predvsem v smislu zahteve po natančnejši formalni opredelitvi pooblastil v primerih podpisovanja upravnih odločb, kar predstavlja pomemben razvoj sodne prakse na tem področju. To bo ministrstvo pri prihodnjem delu ustrezno upoštevalo tudi z vidika zagotavljanja učinkovitega delovanja upravnih organov," so zagotovili.

Ob tem so spomnili, da so odločbo pripravile strokovne službe ministrstva, državna sekretarka pa jo je podpisala v času nadomeščanja ministra.

Upravno sodišče je po petkovih pojasnilih odvetnika AAG Klemna Goloba nedavno odpravilo odločbo ministrstva za okolje, s katero je ministrstvo odpravilo sklep Arsa iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zadevo je vrnilo ministrstvu v ponovni postopek.

Ob tem je Golob izpostavil, da je upravno sodišče sklenilo, da državna sekretarka na ministrstvu Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo Arsov sklep.

V AAG so v petek dodali, da gre pri sodbi za pomembno zmago pravne države, transparentnosti ter ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja in pitne vode. Po njihovi oceni sodba potrjuje tudi, da pri posegih na območjih strateških vodnih virov ni dopustno zaobiti zakonodaje, pravil postopka ali pravic javnosti do sodelovanja.

KOMENTARJI24

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jani.
11. 05. 2026 17.07
...in spet ga bodo ljudje volili?!? Pokasiralo se je mastno in zdaj se rine dokončat.
Odgovori
0 0
profi1.
11. 05. 2026 17.00
ne razumem kako lahko kdo sploh pomisli speljat drekovod čez vodno zajeteje za pol ljubljane .skregano z zdravo pametjo .
Odgovori
+3
3 0
eurosapiens
11. 05. 2026 16.59
zakaj se oškodovani ne pritožijo na evropsko komisijo zaradi nespoštovanja evropske zakonodaje o varstvu okolja s predlogom da zadevo odstopijo v reševanje sodišču eu ... poiskusiti ni greh ker vemo da so že ukrepali npr. glede smeti kjer je še erjavec moral odstopit
Odgovori
+2
2 0
Morbius
11. 05. 2026 16.58
Marsikje so vodovarstveno območja, tudi na najožjih je dovoljena kanalizacija. Kanalizacija je ravno tisto, kar najbolj prispeva k ohranitvi čistosti pitne vode. Tako da vsa ta histerija glede kanala c0 je čisto politična. In kot vse dosedanje desničarske teorije o tem, kaj je prav in kaj ne, tudi tu nimajo prav in tudi glede tega bodo na koncu poraženi. Pravzaprav so že poraženi samo da tega še ne vedo.
Odgovori
-3
1 4
Yon Dan
11. 05. 2026 16.48
Zoki na Dob, kjer mu bo družbo delal Golob.
Odgovori
+4
5 1
profi1.
11. 05. 2026 16.58
a golob ? morda , kadar bo ( če bo ) hodil janši na obiske .
Odgovori
-1
1 2
profi1.
11. 05. 2026 17.02
golob na dob ? morda kadar bo hodil janši na obisk .
Odgovori
0 0
Dragica Cegler
11. 05. 2026 16.46
Polkavalčekroknrol In seveda čisto slučajno takrat ni bilo ministra ,ali pač zato,da bi se temu izognil in pitinil v to uslužbenko.
Odgovori
+4
4 0
V.Sam
11. 05. 2026 16.38
Vsi kritizirate C0, nobeden ne pove kako zadevo rešiti, ali vi doma imate speljan drekovod pod posteljo ali nabirate v kante v kopalnici in stresate po parkih, vrtovih...., kaj pa tisti ki imate propustne greznice ali vam puščajo, ko kmetje vozijo gnojnico na polja, umetna gnojila, ali to ne gre v podtalnico,
Odgovori
-4
1 5
Noleani
11. 05. 2026 16.56
C0 ne resuje kanalizacije Ljubljane pač pa Medvod in Vodic. To bi se preprosto rešilo z gradnjo čistilne naprave v Medvodah, namesto, da se kanalizacija pelje čez ljubljanski vodonosnik na čistolno v Zalog. Greznice morajo po movem zakonu, ki je začel veljati za novo leto biti neprepustne ali pa morajo biti namesto njih MČN. To je urejeno. Če bi bili kmetje tu problem, potem voda iz ljubljanskih pip ne bi bila pitna pa je.
Odgovori
+3
3 0
levnuh, ne svecko
11. 05. 2026 16.37
Ni problem samo v Ljubljani, ni problem samo kanal CO.. Tudi v nekaterih drugih občinah se župani obnašajo kot šerifi, občina to sem jaz. Naš župan, nesojeni poslanec NSi + SLS + Fokus, je recimo v našem gozdu, na naši lastnini v imenu odprave posledic poplav, izvedel rekonstrukcijo gozdne ceste ( ta cesta za svoj obstoj v naravi na naši parceli nima nobenih papirjev ali kar koli, kar bi dokazovalo, da so se naši predniki z njeno umestitvijo na takrat njihovo- sedaj našo lastnino strinjali, ne na ZGS OE Nazarje, ne v Občini, niti tega tudi ne premore tisti, ki se vsakodnevno vozi po njej do svoje bajte ) brez seznanitve lastnika in njegovega soglasja, da dovoli tak poseg, čeprav cesta ni utrpela nobene škode v delu, ki poteka po naši parceli. Ko smo ga opozorili, da tako se delati ne sme, je pobalinsko odstopil od podpisa kupo - prodajne pogodbe za drugo, že dogovorjeno stvar. Tako je zapravil za rekonstrukcijo nelegalne gozdne ceste, nezakonito, 100000 Eur davkoplačevalskega denarja, nam škodo, korist pa sosedi!
Odgovori
+5
5 0
wsharky
11. 05. 2026 16.18
Skratka C0 je nelegalna gradnja za katero stoji Kraljica 10% Zoran Janković, ki je ves čas pritiskal tako na uslužbence Upravne Enote Ljubljana, kot na zaposlene na Ministrstvu in Arsotu, da so odločali njemu Kraljični 10% v prid.
Odgovori
+9
9 0
ap100
11. 05. 2026 16.10
sodba ne odpira ničesar - le potrjuje - brez ustrezno pridobljenih dovoljenj in soglasij ne gradi, - naj velja enako za vse državljane
Odgovori
+12
12 0
Polkavalčekrokenrol
11. 05. 2026 16.23
če bi prebral bi videl da je bil sporen samo podpis ministra,oz njegove namestnice,podpisala ga je ko je bil odsoten¸¸,vsebinsko ni ničesar spornega,temu se reče iskanje dlake v jajcu
Odgovori
-7
0 7
ap100
11. 05. 2026 16.28
če bi sledil bi vedel da je tukaj vse sporno - samo za okus - ko postavljaš bajto rabiš šest gradbenih dovoljenj ali enega
Odgovori
+4
4 0
oježeš
11. 05. 2026 16.33
Se pravi, ko je en funkcionar odsoten, se naj ustavi cela država? Zakaj pa potem imamo namestnike in podpredsednike? Da si deluje lepe plače ali da država funkcionira, če nekdo manjka. Dajte se malo zresniti. Se pravi, ko predsednik umre, je treba ukiniti državo?
Odgovori
-5
0 5
Vakalunga
11. 05. 2026 16.00
Vprašanje je samo eno zakaj niso v RESTU ti, ki se poserjejo na zakonodajo Drekovodja, ljubitelj farmacevtk, gospod+ 10 % človek ki ima polno danko rdečih kulturnikov. akademikov in milijonski nagrajenec rdečega pravosodnega sistema, morda je odgovor v zadnjem odstavku.
Odgovori
+9
10 1
M_teoretik
11. 05. 2026 15.08
Vprašanje je le ali bo Zoki otvoritev v še v tem mandatu, ali v naslednjem!?
Odgovori
+1
1 0
M_teoretik
11. 05. 2026 15.06
Če Bruselj, kateri vse preveri zarad subvencij ni našel problema, pa bodo par tistih, kateri pred dežjem vozijo cisterne!?
Odgovori
-6
2 8
ap100
11. 05. 2026 16.11
bruselj išče le potrebno dokumantacijo in držanje pravil - on gleda le to kaj je poslano- stvar se pa spremeni če obstaja kakšen sum - potem se vklopi tožilstvo in tukaj že dela
Odgovori
+6
6 0
zvoneti
11. 05. 2026 14.53
'Sodba glede kanala C0 odpira več pravnih vprašanj' . Ja res je, predvsem zakaj ljudje, ki so to nezakonito početje odobravali in nezakonito lomastili po zasebni lastnini niso kazensko preganjani.
Odgovori
+14
15 1
ivan z Doba
11. 05. 2026 14.35
Drekovod napeljati šerifu na dvorišče!😡
Odgovori
+6
8 2
tornadotex
11. 05. 2026 14.23
Delo za odvetnike...Najemite najbolše odvetnike in z skupinsko tožbo ...šerif bo pečen,niti pomišljal ne bo več na kanditaturo..
Odgovori
+8
8 0
JApajaDAja
11. 05. 2026 14.34
še najboljši odvetnik ne povozi najslabšega sodnika v r slo....
Odgovori
+8
8 0
