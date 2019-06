Sodba Janši razveljavljena zaradi spornega načina izbire porotnice

Višje sodišče se je strinjalo z Janševim odvetnikom Francijem Matozom, in sicer v tem, da so se pri sodbe zgodile kršitve, ki omogočajo njeno razveljavitev. Na sodnem naroku oktobra lani se je za izbrano porotnico izkazalo, da je članica SDS, zato so jo razrešili. Njeno zamenjavo pa je sodišče izpeljalo narobe, saj jo je s seznama porotnikov izbrala vodja strojepisk, ki za to ni pooblaščena. Vsebina sodbe višjih sodnikov tako sploh ni zanimalo, saj je že ta kršitev bila dovolj za razveljavitev sodbe, piše Delo.

Odvetnik Stojan Zdolšek, ki zastopa novinarki, je dejal, da se obe soočata s formalnimi ovirami in napakami pri uveljavljanju zaščite svojih osebnih pravic in pri obrambi neodvisnosti novinarstva. "V civilnem postopku se postavlja vprašanje pravilnega vročanja sodne pošiljke tožencu, v kazenskem pa vprašanje pravilne sestave sodnega senata. Nobenega dvoma ne more biti, da je potrebno tožencu in obdolžencu zagotoviti vse ustavne pravice v sodnih postopkih. Glede tega je seveda tudi zelo pomembno, da je sodni senat pravilno sestavljen. Na drugi strani pa bi bila velika sramota za sodstvo, če zaradi napak sodišč novinarki ne bosta mogli učinkovito uveljavljati svojih pravic in zahtevkov," meni Zdolšek.