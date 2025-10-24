Sodba Urbanu Purgarju zaradi groženj Tanji Fajon pravnomočna

Urban Purgar, v preteklosti pripadnik tako imenovanih Rumenih jopičev in urednik skrajno desne Nacionalne tiskovne agencije, je pred štirimi leti na družbenem omrežju X grozil grozil tedanji evropski poslanki in zdajšnji zunanji ministrici Tanji Fajon ter aktivistu Jaši Jenullu. Poleg tega je poveličeval Adolfa Hitlerja.

Sodnica Jerca Oblak je pred letom odločila, da gre pri tem za nedvoumno kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki govori tudi o zanikanju, odobravanju, opravičevanju in zagovarjanju genocida, holokavsta, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresije.