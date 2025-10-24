Svetli način
Slovenija

Sodba Urbanu Purgarju zaradi groženj Tanji Fajon pravnomočna

Ljubljana, 24. 10. 2025 12.33 | Posodobljeno pred 26 minutami

STA , M.V.
Sodba Urbanu Purgarju, ki je bil lani julija obsojen zaradi groženj ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, je postala pravnomočna, poroča Dnevnik. Obsodili so ga zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Obsojen je na pogojno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Zaradi groženj aktivistu bodo Purgarju sicer sodili znova.

Sodišče, splošna
Sodišče, splošna FOTO: Shutterstock

Urban Purgar, v preteklosti pripadnik tako imenovanih Rumenih jopičev in urednik skrajno desne Nacionalne tiskovne agencije, je pred štirimi leti na družbenem omrežju X grozil grozil tedanji evropski poslanki in zdajšnji zunanji ministrici Tanji Fajon ter aktivistu Jaši Jenullu. Poleg tega je poveličeval Adolfa Hitlerja.

Sodnica Jerca Oblak je pred letom odločila, da gre pri tem za nedvoumno kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki govori tudi o zanikanju, odobravanju, opravičevanju in zagovarjanju genocida, holokavsta, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresije.

KOMENTARJI (5)

Odrešenik666
24. 10. 2025 13.00
Ta Urbancek bi v zaporu bil deklica od vseh.
Minifa
24. 10. 2025 12.56
+4
Če kdo širi sovraštvo je to Tanja Fajon prav hujskala je proti Izraelu in Rusiji, sedaj je malo utihnila ker je celo državo postavila za TARČO RUSIJI.
Delavec_Slo
24. 10. 2025 12.58
Bravo!
FIRBCA
24. 10. 2025 12.50
v Venezueli Moduro nima telesnih strazarjev zanimivo.
kr nekdo
24. 10. 2025 12.37
+3
tanja pa janul bolj, da sta tiho pa ne bo nobenega sovražstva
