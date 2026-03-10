Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Epilog referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v 14 dneh

Ljubljana, 10. 03. 2026 11.13 pred 21 minutami 2 min branja 5

Avtor:
STA M.P.
Vlagatelji tožbe proti referendumu

Vrhovno sodišče je opravilo javno glavno obravnavo v tožbi, s katero vlagatelji izpodbijajo veljavnost referenduma o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Sodba bo izdana pisno, časa imajo 30 dni, a jo je glede na napovedi sodnega senata pričakovati predvidoma v 14 dneh. Pred obravnavo se je sicer pred sodiščem zbralo okoli 100 nasprotnikov zakona, ki menijo, da mora sodišče spoštovati voljo ljudi.

Na sodišču so svoje argumente predstavili vlagatelji tožbe, ki menijo, da so bile v kampanji pred referendumom o zakonu izrečene številne neresnice, ki so vplivale na odločitev volivcev. Tožbo so sicer vložili, ker so v kampanji aktivno sodelovale tudi civilno družbene organizacije, kot sta Zdravniška zbornica Slovenije in Katoliška cerkev na Slovenskem, ki pa nista bili prijavljeni kot organizatorici kampanje.

Eden od vlagateljev tožbe Bogdan Biščak je v izjavi za medije po obravnavi dejal, da če sodišče tega referenduma ne bo razveljavilo, bo s tem dalo zeleno luč lobističnim skupinam z veliko denarja, da se kot neregistrirane vključijo v kampanje ter se s tem izognejo finančnim in drugim omejitvam, ki omejujejo organizatorje kampanj. "Kampanje bodo s tem postale izrazito nepoštene, ker se bo to nadaljevalo v vse večjem obsegu," je ocenil Biščak.

Zakon o referendumski in volilni kampanji denimo določa, da stroški referendumske kampanje na državni ravni ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v državi. Organizator volilne kampanje mora te stroške poravnati s posebnega računa, prav tako denimo ne sme pridobivati sredstev za volilno kampanjo od tujih fizičnih in pravnih oseb in podobno.

Nasprotniki zakona so sicer že pred obravnavo pred sodiščem to pozvali, naj spoštuje izraženo voljo ljudstva na referendumu. Opozorili, da je več kot 53 odstotkov udeležencev referenduma zakon zavrnilo, prvi mož koalicije nasprotnikov zakona Aleš Primc zato meni, da bi bila razveljavitev "kraja referendumskega rezultata".

"Pričakujem, da bo sodišče tožbo zavrnilo in priznalo referendumski rezultat," je po obravnavi dejal . Če bo referendum ponovljen, pa pričakuje še močnejšo zmago.

Odvetnik koalicije nasprotnikov zakona Klemen Golob je medtem ocenil, da je vložena tožba absurdna, ker da zelo grobo posega v demokratično, svobodno in jasno izjavljeno voljo ljudstva na referendumu. "Tega sodišče ne bi smelo dopustiti in jaz tudi upam in pričakujem, da kakršnegakoli posega v ta referendum ne bo," je dejal.

Tožbo so poleg Biščka vložili še Andrej Pleterski, Dušan Keber, Igor Pribac in Brigita Skela Savič po tistem, ko Državna volilna komisija ni ugodila njihovemu ugovoru na potrditev referendumskega izida. Skupina državljanov namreč zahteva razveljavitev glasovanja in izvedbo novega referenduma, ki bi potekal "v poštenih in zakonitih pogojih".

Vrhovno sodišče je sicer v letu 2018 razveljavilo rezultate referenduma o uveljavitvi zakona o drugem tiru Divača-Koper iz lanskega septembra. Takrat je bilo sporno, da je vlada s proračunskimi sredstvi financirala referendumsko kampanjo, v kateri je zagovarjala le vladno rešitev.

prostovoljno končanje življenja referendum sodišče tožba zakon

Med Natom in evropsko avtonomijo: kaj bi Sloveniji zagotovilo varnost?

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Viva Espana
10. 03. 2026 11.55
Primc teme
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Dan mučenikov: darila, ki jih moški res želijo
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Zdrav in hiter zajtrk za otroke, ki ga priporočajo pediatri
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Prelepa imena za otroke, rojene v marcu
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
Otroci z urnikom direktorja: opozorilni znaki menedžerske bolezni
zadovoljna
Portal
Osvojite lahko srečanje z Domnom Prevcem
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Srbska pevka o govoricah, da je ona kriva za razhod Anamarije in Dončića
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
Kratka pričeska, s katero je navdušila na tednu mode
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
3 znamenja, ki bodo danes občutila globoko ljubezen
vizita
Portal
Najpogostejše napake pri hujšanju spomladi: zakaj kilogrami ne gredo nikamor
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Povezava med črevesjem in anksioznostjo, ki jo šele začenjamo razumeti
Tiha bolezen brez simptomov
Tiha bolezen brez simptomov
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
Križnica, ki je ena najbolj hranilnih izbir za vaše zdravje
cekin
Portal
Kam selijo bogastvo iz Dubaja in Abu Dabija?
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Premik ure na poletni čas 2026: Kdaj, zakaj in kaj morate vedeti
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
Razkrili skrivnost, kako do stanovanja
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
'Pripravite 100 evrov gotovine na osebo'
moskisvet
Portal
Najlepša ženska na svetu je uradno oddana
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kaj se dogaja s Kmetijo?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
Dan mučenikov: bi morali moške obdarovati?
dominvrt
Portal
Največja napaka, ki jo delamo pri obrezovanju hortenzij v marcu
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Velikonočnica: njeno trganje ali izkopavanje je kaznivo
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Čiščenje s kruhom: dober trik ali pretiravanje?
Trik za daljšo obstojnost česna
Trik za daljšo obstojnost česna
okusno
Portal
Zajtrk s tremi sestavinami, ki je poln zdravih hranil
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Starodavna sestavina z izjemnimi koristmi za zdravje
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
Odličen recept za vse, ki ste po solati hitro lačni
15-minutno kosilo iz ene ponve
15-minutno kosilo iz ene ponve
voyo
Portal
Nikjer posebej
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Priscilla
Priscilla
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564