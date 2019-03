Nekdanji vodilni Probanke morajo plačati visoko odškodnino, a pravijo: 'Tega denarja nimamo'

Višje sodišče v Mariboru je dosodilo milijon in pol visoko odškodnino v primeru Probanke, ki so jo nekdanji vodilni – Romana Pajenk, Milana Lah in Vito Verstovšek – oškodovali s slabim posojilom družbi Medaljon, ki so jo posredno obvladovali sami. Zdaj pravijo, da denarja za plačilo odškodnine nimajo. Kako je to možno in kaj se dogaja v drugih podobnih primerih, tudi odškodninski tožbi zoper vodilne na NLB?

