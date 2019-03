Sodba v tožbi ministrstva proti ljubljanski univerzi bo izdana v 30 dneh

Današnji narok je trajal vsega nekaj minut. Ugotovili so namreč le, da državno odvetništvo, ki zastopa ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, vztraja na zahtevku, univerza pa mu oporeka, ker pravi, da so fakultete dodatek izplačevale iz sredstev, ki so jih pridobile iz tržne dejavnosti in ne iz javnih sredstev.

Kot je po končanem naroku dejal odvetnik univerze Dino Bauk, slednja svoje navedbe dokazuje s podatki, da so fakultete, ki so izplačevale dodatek, v času izplačil na trgu ustvarile za več kot 86 milijonov prihodkov, s tem denarjem pa tudi delno financirale izvajanje javne dejavnosti. Za izvajanje slednje je namreč univerza prejela 16 milijonov evrov manj, kot bi morala, čeprav je javno dejavnost izvedla v celoti, je pojasnil Bauk. "Na dlani torej je, da dodatek za stalno pripravljenost ni mogel biti izplačan iz javnih sredstev in da je zahtevek po vračilu teh sredstev v proračun neutemeljen," je dodal.

V ponovnem odločanju se mora sodišče glede na napotke višjega sodišča "jasno in pravilno" opredeliti do pravne podlage oziroma temelja zahtevka. Državno odvetništvo pri tem kot temelj navaja vračilo proračunskih sredstev, ki naj bi bila porabljena nepravilno.