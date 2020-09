Sodba v zadevi odrezana roka bo znana v petek

Adlešičeva in drugi trije obtoženi so bili po Grobelnikovih besedah deležni pritiskov "zaradi dokazovanja moči državnih organov v medijsko razvpiti zadevi" . Tožilcu je tudi očital, da sebi v prid tolmači mnenja izvedencev medicinske in strojne stroke. Opozoril je, da so vsi izvedenci dopustili možnost, da je prišlo do delovne nesreče pri žaganju vej s krožno žago.

K temu naj bi jo napeljal Abramov, pri goljufiji pa naj bi sodelovala še Huskić Colaričeva in Colarič. Abramov je namreč po navedbah tožilca Adlešičevo pred tem, ko se je poškodovala, življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti naj bi se ji obetalo nekaj manj kot 1,2 milijona evrov odškodnine.

Obtožnica prvoobtoženi Juliji Adlešič , njenemu partnerju Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za delovno nesrečo pri žaganju vej s krožno žago. Po mnenju tožilca Sedina Kičina pa je to storila namerno, da bi dobila visoko odškodnino.

Zagovornik Abramova Mitja Pavčič je dejal, da je tožilec ponudil"nebulozno zgodbo, ki je povsem neživljenjska in nesprejemljiva". Po Pavčičevih besedah je nemogoče, da bi si Adlešičeva kot mlada ženska, ki želi dobro izgledati, pri polni zavesti odrezala roko z namenom, da pridobi odškodnino. Adlešičeva "preprosto ni sposobna takšnega samopoškodovanja", je dejal.

Abramov je po Pavčičevi oceni "vtkan v zgodbo kot vseprisoten in nikoli dejaven akter", pri čemer mu tožilec očita sostorilstvo zgolj za to, ker je bil prisoten pri sklepanju zavarovalnih pogodb. Izrazil je še prepričanje, da bi bil Abramov zgrožen nad morebitno namero Adlešičeve, da se samopoškoduje in postane invalidka.

Tudi odvetnicaBarbara Elora Kovič, ki zagovarja Huskić Colaričevo, in Colaričev zagovornik Peter Prus Pipuš sta ocenila, da dokazni postopek ni pritrdil nobenemu očitku iz obtožnice. Je pa Prus Pipuš po koncu današnje obravnave v izjavi za medije dejal, da pričakuje "neugodno" odločitev sodišča. Pri takšnem razpletu bo vložil pritožbo.

Prus Pipuš je zato v zaključni besedi predlagal, naj se Colariču v primeru obsodbe zaradi slabega zdravstvenega stanja omogoči alternativno prestajanje zaporne kazni, in to z družbeno koristnim delom.

Za kratke zaključne besede so se odločili Adlešičeva, Huskić Colaričeva in Colarič, ne pa tudi Abramov. "Ne znam si predstavljati, kako bi bili očitki tožilstva sploh izvedljivi pri polni zavesti,"je dejala Adlešičeva. Dodala je, da bi takoj prekinila partnerstvo z Abramovim, če bi jo nagovarjal k samopoškodovanju.

Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva so sicer obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Tožilec Kičin je v ponedeljek v zaključni besedi sodnemu senatu predlagal, naj Adlešičevo obsodi na štiri leta in šest mesecev zapora, Abramova na pet let zapora, Huskić Colaričevo na štiri, Colariča pa na eno leto zapora.