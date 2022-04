Sodba v zadevi Odrezana roka postala pravnomočna

Juliji Adlešič , Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču je tožilstvo očitalo poskus goljufije oziroma pomoči pri njej, ker so Adlešičevo najprej za visoke zneske zavarovali na več zavarovalnicah, nato pa uprizorili nesrečo, v kateri ji je odrezalo roko. Nato so na zavarovalnice vložili odškodninske zahtevke v skupni višini okoli 1,17 milijona evrov. Do izplačil sicer ni prišlo.

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko okrožno sodišče septembra 2020 spoznalo za kriva in jima prisodilo dve oz. tri leta zaporne kazni. A višji sodniki so sodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni bilo dovolj razčiščeno.

V ponovljenem sojenju so vsi štirje obtoženi sklenili sporazum s tožilstvom in krivdo priznali. Adlešičevi je sodišče novembra lani prisodilo eno leto in sedem mesecev zapora, Abramovu pa dve leti in pet mesecev. Oba sta sicer večino kazni do takrat že prestala v priporu. Tinki Huskić Colarič in Gorazdu Colariču je sodišče izreklo pogojno obsodbo enega leta in šestih mesecev zapora oz. enega leta s poskusno dobo treh let.