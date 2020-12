Sodba za 16 skesancev največje odkrite kriminalne združbe pri nas

V sredo so po videokonferenci sodbo izrekli 16 skesancem največje do sedaj odkrite mamilarske združbe pri nas, so navedli na Specializiranem državnem tožilstvu. Predvideni so še trije predobravnavni naroki, sojenje preostalim pa bo potekalo spomladi 2021.

Gre za zadevo, v kateri je tožilstvo obtožilo skupno 35 ljudi, ki naj bi po navedbah obtožnice najmanj od septembra 2017 do januarja 2020 z drogo trgovali v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji.

Kot so pojasnili na Specializiranem državnem tožilstvu, je bil predobravnavni narok za enega osumljenca prestavljen na sredino januarja. Januarja sta tudi predvidena še dva nova predobravnavna roka zoper dve osebi, ki ju do sedaj ni bilo mogoče izpeljati, saj je ena izmed oseb zaprta v tujini, medtem ko je zagovornik druge odsoten iz zdravstvenih razlogov.

Sojenje preostalim članom združbe, ki niso priznali krivde ali sklenili sporazuma o priznanju krivde, se bo predvidoma začelo spomladi prihodnje leto, so navedli. Med njimi bo tudi domnevni vodja kriminalne združbe, ki je po trditvah tožilstva na veliko trgovala z drogo, 38-letni Aleš Zupančič iz Komende. Tožilka Tamara Gregorčič je zanj predlagala devet let in šest mesecev zapora ter 19.800 evrov kazni. Ker pa se mu je to zdela previsoka kazen, je krivdo zanikal.

Tožilka v 375 strani dolgi obtožnici trdi, da je v tem času združba s trgovanjem s heroinom, kokainom, ekstazijem, marihuano, hašišem in amfetaminom zaslužila najmanj 1,3 milijona evrov. Kriminalistična preiskava, v kateri so bili uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, je trajala dve leti. Odvetnik prvoobtoženega Zupančiča Luka Podjed pa meni, da so bili v njej nekateri dokazi pridobljeni nezakonito, zato predlaga njihovo izločitev. Ker se je z njimi že seznanil tudi sodnik Srečko Škrebec, Podjed predlaga tudi njegovo izločitev.