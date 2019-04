Sodba zoper Minis pravnomočna: MNZ predložili neresnično izjavo

Če spomnimo, smo v začetku marca razkrili, koliko sta nas pravzaprav stali rezilna žica in panelna ograja, s katero je Cerarjeva vlada ogradila Slovenijo, ko se je začel begunski val. Objavili smo tudi zaupne pogodbe, ki so razkrivale, kako je s tem zaslužilo takrat javnosti še nepoznano podjetje Minis iz Žalca.

Potem se je izkazalo, da je podjetje Minis posel dobilo z lažno izjavo, da ima poravnane vse obveznosti. Zatajili so namreč za 3000 evrov neplačanih davkov in prispevkov, kot je takrat poročal Dnevnik.

O tem je presojalo ljubljansko okrajno sodišče, ki je odločilo, da je podjetje zaradi lažne izjave kršilo zakon o javnem naročanju. Sodišče je sicer presojalo le o poslu Minisa z Ministrstvom za notranje zadeve, čeprav so le dva dni pred tem podpisali tudi pogodbo z Zavodom za blagovne rezerve.

Direktor Minisa Bojan Plohl je po poročanju časnika ponudbi priložil izjavo, da ima poravnane vse obveznosti iz davka na dodano vrednost in socialno varnost delavcev, kar je bil pogoj za pridobitev posla, čeprav je Minis takrat imel 1200 evrov neplačanega DDV in dobrih 1700 evrov neplačanih socialnih prispevkov. Plohl se je med obravnavo branil, da je šlo za neevidentirane obveznosti in da zanje ni vedel, saj je za to pooblastil računovodkinjo. Trdil je, da je bila napaka samo v tem, da finančni upravi podjetje ni pravočasno poslalo REK-obrazcev in obračun davka.