Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Grozno je, da se šestletnik sprašuje, ali ga bodo sprejeli, ker je Rom'

Ljubljana, 29. 08. 2026 07.14 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Barbara Golub Ferenčak Svet na Kanalu A
Kevin Tudija

Počitnice se končujejo, v torek se začne šola. Za večino otrok to pomeni, da so dobili nove zvezke, novo torbo, nova oblačila in zato so tudi vznemirjeni pred novim šolskim letom. Kako pa prvi šolski dan doživlja otrok iz romske skupnosti? Je vznemirjenje pozitivno, se veseli? Se morda boji šole, sošolcev, posmeha? Ima doma sploh vse, kar potrebuje za učenje, in kakšne sanje ima za svojo prihodnost?

Kevin Tudija je star 22 let in prihaja iz romskega naselja pri Metliki. Kot strokovni delavec v Večnamenskem romskem centru v Metliki veliko pomaga mladim Romom, predvsem na področju izobraževanja, saj je nenazadnje to področje, ki ga zelo dobro pozna in v katerem je sam tudi precej pretrpel. Kot je povedal v Pogledu na svet v oddaji Svet na Kanalu A, je po izobrazbi gastronomski tehnik, zdaj pa bo postal še študent teologije na Hrvaškem.

Sporočilo Kevina Tudije pred začetkom šolskega leta: "Naj ne nehajo sanjati, naj imajo želje in naj vztrajajo."
Sporočilo Kevina Tudije pred začetkom šolskega leta: "Naj ne nehajo sanjati, naj imajo želje in naj vztrajajo."
FOTO: Luka Kotnik

"Otroci so veseli, počitnice so jim že malo predolge, po drugi strani pa se številni šole kar malo bojijo, saj ne vedo, kaj naj pričakujejo," je povzel stanje duha v njihovem centru v zadnjih izdihljajih počitnic. Sam se še zelo dobro spominja svojega prvega šolskega dne. "Nisem se bal, jaz sem šolo komaj čakal, ker sem bil tako vzgojen. Pa tudi z bodočimi sošolci smo skupaj hodili že v vrtec, tako da sem jih poznal že od prej. Ko danes opazujem otroke, je njihova največja skrb, kako jih bodo sošolci sprejeli. In grozno je, da se to sprašuje že šestletni otrok," razmišlja.

Daljšemu pogovoru s Kevinom Tudijo o tem, kakšen je začetek šolskega leta za romske otroke, kaj si želijo in o čem sanjajo, pa poslušajte v priloženem pogovoru iz oddaje Svet na Kanalu A.

'Ustava za tako majhne otroke je neumnost'

Na vprašanje voditelja Adija Omerovića, kaj si misli o tem, da bodo prvošolci letos dobili ustavo in zastavice, je zelo iskreno odgovoril: "Ne vem, kako se bo to slišalo, ampak do včeraj nisem vedel, kaj je ustava. Zavedam se, da je ustava zelo pomemben dokument, a da jo daš otroku, ki sploh še ne zna brati, pride prvič v šolo, v čisto nov svet – meni se to zdi malo neumno." Kot pravi, si po njegovi oceni slaba polovica romskih družin, s katerimi dela, lahko privošči potrebščine za otroke, težava je predvsem v družinah z zelo veliko otroki.

Največje izzive s šolanjem imajo starši, ki imajo veliko otrok

To je opazil tudi pri svojem šolanju: "Imel sem srečo, da sem prvi otrok in so mi starši pred vstopom v šolo lahko vse kupili. Ko smo hodili v šolo vsi štirje otroci, so se začele težave. Delal je samo oče, z eno plačo omogočiti šolanje štirim otrokom je bila kar velika težava. Kasneje, v srednji šoli smo si že sami kupovali potrebščine." Zaradi izkušenj iz otroštva danes ve, o čem govori, ko skuša pomagati osebam, ki pridejo v metliški romski center. "Za vsako stisko obstajajo rešitve, ki jih lahko rešimo, le če sodelujemo," je prepričan in to polaga na srce tudi vsem družinam, s katerimi dela.

Kevin Tudija je gastronomski tehnik, ki dela kot strokovni delavec v Večnamenskem romskem centru v Metliki, kjer pomaga mladim Romom, predvsem na področju izobraževanja.
Kevin Tudija je gastronomski tehnik, ki dela kot strokovni delavec v Večnamenskem romskem centru v Metliki, kjer pomaga mladim Romom, predvsem na področju izobraževanja.
FOTO: Luka Kotnik

Naj resničnost ne povozi sanj

Žal mu je, ko opazuje, kako med izobraževanjem v večini romskih otrok ugasne ambicija. "Otroci ob vstopu v šolo vedno razmišljajo velikopotezno. Želijo si postati zdravniki, policisti. A kasneje trčijo v realnost, ko dojamejo, kje živijo, in želje prilagodijo temu svetu in ljudem v njem. Takrat cilj ni več poklic, pač pa zgolj, da končaš šolo," je realen.

In sklene upajoče, z željo za vse bodoče šolarje, ne le za otroke iz romskih družin: "Naj ne nehajo sanjati, naj imajo želje in naj vztrajajo." Tudi sam je začel delati, kar dela, da dokaže, da lahko uspejo, če poskusijo. Da je vredno zaključiti šolo, priti do poklica, ker bo tako življenje boljše. Družba pa naj bo, si še želi sogovornik, bolj odprta za drugačnost.

šolsko leto šola kevin tudija

Diagnoza med nosečnostjo: namesto veselja se je začel boj za življenje

Krajše čakalne dobe? Minister Ostrc: Vsaj 700 dodatnih operacij kolka, kolena ...

24ur.com Šola je pred vrati: starši in otroci še po zadnjih nakupih
Bibaleze.si Počitnice – priložnost za vpogled v svojega otroka?
Bibaleze.si Kako poskrbeti, da bo vrnitev v šolo čim manj stresna
24ur.com Starši, tega pred šolo ne počnite!
24ur.com Dobrodelna akcija na POP TV: za otroke v stiski zbirali šolske potrebščine
24ur.com Papič: Vsi učenci bodo pouk začeli in končali v šolah
24ur.com OŠ Podzemelj: bodo učenci potrebovali tudi škornje in dežnike?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Ne boste verjeli, koliko se otrok nauči med čisto običajnim nakupovanjem v trgovini
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Prvi metuljčki in velike otroške ljubezni: kako spremljati otroka skozi zaljubljenost
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
Med snemanjem Mad Maxa je imela ob sebi šest tednov staro dojenčico
zadovoljna
Portal
Prisega na sandale, ki že leta ne gredo iz mode
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Dnevni horoskop: Eno znamenje čaka sreča v ljubezni, drugemu grozi izdaja
Videti je kot iz pravljice, a domačini imajo vse več razlogov za skrb
Videti je kot iz pravljice, a domačini imajo vse več razlogov za skrb
Multivitamini po 60. letu: Kaj razkriva obsežna znanstvena študija?
Multivitamini po 60. letu: Kaj razkriva obsežna znanstvena študija?
vizita
Portal
Šlo naj bi za 'čudežno' kremo, ki pa ji je uničila kožo
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Zakaj si nekateri ljudje pulijo lase?
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
Prepoznajte razliko med srčnim napadom in drugimi bolečinami
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
To je hrana, ki lahko povzroča ali močno poslabša tesnobo
cekin
Portal
50.000 evrov dediščine: kaj bi z njimi storili vi?
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
Pri katerih letih imajo mladi največ prihrankov? Številke razkrivajo presenetljiv preobrat po 30. letu
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
11 let je plačevala za hišo, nato pa izvedela, da ni njena: zdaj toži lastne starše
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
Začel je čistiti grobove, danes pa s tem zasluži več, kot bi pričakovali
moskisvet
Portal
Med njima je 33 let: Mislijo, da je njegova hči, v resnici pa je njegovo dekle
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
5 stvari, ki jih srečni pari med prepirom nikoli ne počnejo
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Mislite, da je bolečina znak dobrega treninga? Strokovnjaki opozarjajo na zmoto
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
Zakaj si tvoji možgani sovražnike zapomnijo bolje kot prijatelje
dominvrt
Portal
Večina ga čisti preredko: kako pogosto očistiti filter pralnega stroja
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Imate prazen prostor ob hiši? 5 rastlin, ki ga bodo spremenile v cvetočo oazo
Ustvarite lastno mini farmo gob
Ustvarite lastno mini farmo gob
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
Prenova 200 let stare hiše: danes je to njun sanjski dom
okusno
Portal
Lažni slivovi cmoki: hitro in enostavno pecivo iz pekača
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Tako bo domača pica kot iz picerije: 5 napak, ki jih morate odpraviti
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Končno je dovolj hladno za pečico: 7 jedi, ki jih zdaj spet obožujemo
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja
voyo
Portal
Ježek Sonic
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
Diana
Diana
Chips
Chips
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907