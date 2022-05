Sodelovanje koalicije: predsednik vlade bo imel zadnjo besedo

Protokol predvideva, da so partnerji pri usklajevanju enakopravni in si prizadevajo za enotno komunikacijo in usklajeno delovanje, skladno s koalicijskim dogovorom. Bodoči koalicijski partnerji se bodo medsebojno obveščali sočasno preko kontaktnih oseb v vladi in vladnih službah, ministrstvih, poslanskih skupinah in v strankah. V posameznem organu so določene največ tri osebe. Za komunikacijo med partnerji je odgovoren skrbnik koalicijske pogodbe, ki ga določi predsednik vlade v mesecu dni po podpisu koalicijskega dogovora.

Člani vlade bodo zavezani, da v času ministrskega mandata dosledno in celovito izvajajo v vladi dogovorjeno politiko, pri svojem delu upoštevajo odločitve, stališča, predloge, navodila in priporočila predsednika vlade. Prav tako se bodo morali izogibati dajanju izjav v javnosti, "ki so v nasprotju z izjavami predsednika vlade in drugih članov vlade".

Pri svojih nastopih v tujini ali stikih s tujimi predstavniki se ne bodo smeli spuščati na raven osebnih opazk glede članov vlade ali njihovih strank, in tudi ne dajati ocen, ki bi škodovale državi. Ne bodo smeli objavljati avtoriziranih besedil, ki temeljijo na javnosti nedostopnih podatkih. Spoštovati bodo morali zakon o vladi, zakon o nezdružljivosti funkcij ter moralne norme za delo v vladi.