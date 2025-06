'Sodelovanje med vejami oblastmi je zelo dobro'

Za konstruktivno sodelovanje pri pripravi zakonodaje pa se je zahvalila tako sodstvu kot ministrstvu za pravosodje. Želi si, da bi dobro sodelovanje ostalo tudi v prihodnje ter "da ne bi več prihajalo do neutemeljenega kritiziranja in žaljenja druge veje oblasti".

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je ponosen, da so rezultati, predstavljeni v letnem poročilu, dobri in da je sodstvo na pravi poti, saj se rezultati iz leta v leto izboljšujejo. "Sodstvo uresničuje svojo ustavno vlogo, zagotavlja pravno varnost in storitve državljanom," je dejal. Pomembno je, da se vsako leto določijo prioritete, katerim sodstvo posveti posebno pozornost in da se te uspešno realizirajo, naslednje leto pa določijo nove prioritete.

Sodstvo in pravna država sta po njegovih besedah živa mehanizma, v tem duhu sledijo tudi trendu digitalizacije in uvedbi umetne inteligence, ob zavedanju prednosti in pasti, ki jih prinaša.

Odnos med vejami oblasti je označil za spoštljiv in konstruktiven. Pri prenovi sodniške zakonodaje pa pričakuje pozitivne učinke. Med ukrepi za večjo učinkovitost sodišč je izpostavil uvedbo enotnega sodnega okrožja in enovitega sodnika, zavzemajo pa se tudi za mobilnost sodnikov, ne za mobilnost spisov. V interesu strank pa se uvaja tudi časovne standarde in merila za kakovost dela sodišč, za katere pričakuje, da bodo uveljavljena s prihodnjim letom.