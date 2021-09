Sodelujte v Sparovem kuharskem izzivu in osvojite nagrade!

Če želite kuhati kot chef, je prav, da se držite receptov pravih chefov. Pa vas zanima, kje dobite najboljše? Seveda lahko pobrskate po kuharskih knjigah ali se udeležite kuharskega tečaja, preverite pa lahko tudi Sparov kuharski izziv , kjer so zbrani recepti treh kuharskih zvezd. SPAR v sodelovanju s prejemniki Michelinovih zvezdic predstavlja kuharske izzive, v katerih poustvarite jed, ki jo je pripravil vrhunski chef, nato pa sodelujete v žrebu za odlične nagrade . Vas zanima, katere recepte so pripravili chefi?

Tako sodelujete v Sparovem kuharskem izzivu!

SPAR in Uroš Štefelin vas vabita, da sodelujete v izzivu treh zvezdic, v katerem lahko kuhate kot chef Štefelin in osvojite mikavne nagrade. V tokratnem izzivu skuhajte vsaj eno jed po Štefelinovih receptih, ki so našteti zgoraj, kreacijo poslikajte in sliko pošljite prek obrazca na spletni strani. Tako se uvrstite v nagradni žreb za odlične nagrade.

Čakajo vas okusne nagrade

V izzivu chefa Štefelina lahko osvojite glavno nagrado – večerjo za dva v chefovi restavraciji Vila Podvin, ki se ponaša z Michelinovo zvezdico, SPAR pa bo podaril tudi 5 x paket SPAR Premium izdelkov v vrednosti 40 €.