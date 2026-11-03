Slovenija
Sodi med najboljše traktoristke v državi, dopusta ne pozna
Letošnja kmetica leta je Danica Kosmač z gorske kmetije na Mrzlem Vrhu nad Idrijo. Kljub temu, da ima že 70 let, redno vozi traktor z vsemi priključki in sodi celo med najbolj spretne traktoristke v državi, kar dokazujejo številni pokali z državnih tekmovanj. Ima sedem otrok in 15 vnukov, njena hiša je zato polna smeha in dobre volje. Kljub trdemu delu.
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