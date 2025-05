Sodišča prejela grožnjo s smrtjo, napad naj bi izvedli z droni

Kriminalisti naj bi po poročanju časnika že ugotavljali, kdo je avtor sporočila ter zakaj je sporočilo sploh poslal. Mariborska policijska uprava jim je potrdila, da so jih sodišča o prejetju grožnje obvestila danes, z vodstvi sodišč pa da so uskladili tudi potrebne ukrepe za zagotavljanje varnosti.

V oddaji 24UR ZVEČER bo na vprašanja odgovarjala pravosodna ministrica Andreja Katič.

Tudi na ljubljanskem okrožnem sodišču so grožnje prijavili Policiji, ki primer že preiskuje. O grožnjah sodnikom pa naj ne bi bili obveščeni tožilci in odvetniki, ki sicer skupaj s sodniki sodelujejo na sodnih obravnavah in v sodnih preiskavah, piše Večer .

Grožnje so sicer lani prejeli tudi sodniki in tožilka, ki so sodelovali v primeru Patria. Neznani storilec je na družbenem omrežju pod lažnim profilom objavil domače naslove sodnikov in tožilke in pozval k nasilju in požigu njihovih hiš.