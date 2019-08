Sodišče Abramovu in njegovemu dekletu pripor podaljšalo za dva meseca

Po navedbah Dela jima je sodni senat pripor podaljšal, ker sta se Abramov in Adlešičeva sodeč po obtožnici z žaganjem roke spustila v tako neživljenjski poskus goljufije, da jima ni mogoče zaupati, da na prostosti ne bi našla še kakega načina, kako priti do zavarovalniškega denarja. To bi lahko, denimo, storila s simuliranjem prometne nesreče, menijo sodniki. Opozorili so tudi, da niti ena od polic za življenjsko in nezgodno zavarovanje, ki jih je Abramov sklenil pri zavarovalnicah za Adlešičevo, ni nična oziroma po zakonodaji še vedno veljajo.

Ljubljansko okrožno sodišče je 29-letnemu Sebastienu Abramovu v zadevi roka, zaradi katere je tožilstvo zoper njega in druge vpletene konec julija vložilo obtožnico, pripor podaljšalo za dva meseca, je potrdil njegov zagovornik Mitja Pavčič . Pavčič, ki mu sicer sklepa še niso vročili, je pojasnil, da se je Abramov na sklep o podaljšanju pripora že pritožil. Napovedal je, da bo sklep, ko ga bo dobil, preučil in se odločil o nadaljnjih potezah.

Spomnimo

Marca letos je odjeknila zgodba Adlešičeve, ki si je januarja odrezala levo roko. Zadnji dan julija je tožilstvo vložilo obtožnico zoper vse vpletene, saj je po njegovem mnenju to storila zato, da bi prejela visoko odškodnino od zavarovalnic. Trdila pa je, da je šlo za nesrečo.

Tožilec Sedin Kičin je na ljubljansko okrožno sodišče vložil obtožnico zoper Adlešičevo, ki naj bi jo k temu, da si odreže roko nad zapestjem, nagovorili njen fant Abramov (prej Sebastjan Colarič) in njegova starša, 58-letna Tinka Huskić Colaričin 65-letni Gorazd Colarič. Če bi jim uspelo, bi jim zavarovalnice izplačale več kot milijon evrov.

Dekletu, ki je živela pri Sebastienu in njegovi mami, so odrezano roko prišili nazaj v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana. Vendar naj bi jo doma tiščala v zamrzovalnik, da bi ji odmrla, pri tem pa je upala, da bo vendarle dobila izplačano odškodnino. Roka ni odmrla, policija pa je ugotovila, da ni šlo za nesrečo, kot so skušali prikazati osumljeni. Zavarovalnice zato tudi niso izplačale odškodnine.

Kot tudi izhaja iz obtožnice, ki še ni pravnomočna, so Adlešičeva, Abramov in Huskić Colaričeva obtoženi po pet kaznivih dejanj goljufij, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zaporne kazni.

Abramov pa je vpleten še v dve zadevi. Osumljen je, da je marca 2015 umoril 24-letno Saro Veber. Okrožno sodišče v Celju je sklep o začetku sodne preiskave v zadevi izdalo julija. Na žalskem okrajnem sodišču pa teče postopek zaradi suma goljufije na račun staršev Vebrove.