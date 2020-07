Sodišče Abramovu vnovič podaljšalo pripor za dva meseca

Obtožnica zaradi poskusa zavarovalniške goljufije je bila proti Sebastienu Abramovu, njegovima staršema Tinki Huskić inGorazdu Colariču, ter Adlešičevi vložena konec julija lani. Adlešičeva, Abramov in Huskićeva so obtoženi vsak petih kaznivih dejanj goljufije, Gorazd Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Grozi jim do osem let zapora.