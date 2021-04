Sodišče bo odločalo o globah zaradi dežnikov, okrašenih z novoletnimi lučkami in napisi

Še vedno odmevajo in razburjajo primeri globe zaradi dežnikov, okrašenih z novoletnimi lučkami ter napisi "vladozlom" in "vlada pada". Policija zavrača očitke, da so protestnikom prekomerno in vsepovprek izrekali kazni. Tudi v primeru, ko so pet posameznikov oglobili, ker so bili na takrat prepovedanem shodu. Na drugi strani protestniki in odvetniki, ki protestnike zastopajo: "Za policiste so bili moteči prav dežniki, zakaj bi sicer peterica, ki je ohranjala razdaljo in nosila maske, prejela kazni." Na koncu bo o tem, ali je Policija prekoračila pooblastila ali ne, odločalo sodišče.

icon-expand