Sodišče bo znova presojalo o ustavnosti novele zakona o RTVS

Vlagatelji pobude izpodbijajo določbe, po katerih so z začetkom uveljavitve omenjene novele decembra lani prenehali mandati članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in direktorjev televizije in radia. To se je po njihovem opozorilu zgodilo brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer predpisani za prekinitev teh mandatov.

Programski in nadzorni svet v skladu z novelo nadaljujeta delo do imenovanja 17-članskega sveta zavoda v skladu z novelo, generalni direktor kot vršilec dolžnosti do imenovanja uprave v skladu z novelo, oba direktorja pa prav tako kot vršilca dolžnosti do imenovanja novih direktorjev radia in televizije.