Sodišče delno izločilo ključne dokaze v primeru umora Satka Zovka

Po navedbah časnika, ki se pri tem sklicuje na neuradne, a zanesljive informacije, je sodnik Gorazd Fabjančič v teh dneh sprejel sklep, s katerim je iz sodnega spisa zoper obtožene Dina Muzaferovića , Jako Berganta , Osmana Koštića , Vilija Sušnika in Rolanda Cretuja izločil več ključnih dokazov, ki so jih policisti pridobili s tajnim opazovanjem ter nato s hišnimi preiskavami.

V sojenju zaradi umora Satka Zovka , ki je konec leta 2024 pretresel Slovenijo, je še pred začetkom glavne obravnave prišlo do pomembnega preobrata, danes poroča Dnevnik.

Izdajo sklepa glede izločitve dokazov so za STA potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču, a dodali, da informacij glede njegove vsebine ne morejo posredovati. Sklep še ni bil vročen vsem strankam v postopku in še ni pravnomočen, so pojasnili.

Po informacijah Dnevnika se je sodnik strinjal z obrambo, ki je opozarjala, da so policisti na podlagi prve odredbe za tajno opazovanje sledili premalo določljivi osebi in posledično napačni, prav s tem sledenjem pa so nazadnje prišli do prvoobtoženega Dina Muzaferovića, ki naj bi bil naročnik in glavni organizator mafijske likvidacije Satka Zovka.

Kot navaja časnik, ima sklep glede izločitve dokazov okoli 100 strani, nanj pa je dovoljena pritožba, o kateri nato odloča višje sodišče. To so na Specializiranem državnem tožilstvu že napovedali, tudi navaja časnik. Ob tem so pojasnili, da je zoper vse obdolžence še naprej odrejen pripor.

STA se je danes obrnila na več zagovornikov obtožencev, vendar informacij glede sklepa sodišča ne želijo komentirati.

Zovkovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence.