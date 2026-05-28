Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Sodišče delno izločilo ključne dokaze v primeru umora Satka Zovka

Ljubljana, 28. 05. 2026 15.51 pred 13 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Sojenje za umor Satka Zovka

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so izdali sklep glede izločitve dokazov v sojenju za umor Satka Zovka. Sklep še ni pravnomočen, zato njegove vsebine ne morejo razkrivati. Po neuradnih informacijah Dnevnika pa je sodišče delno ugodilo zahtevi obrambe in iz sodnega spisa zoper obtožene zaradi umora Satka Zovka izločilo številne ključnih dokazov.

V sojenju zaradi umora Satka Zovka, ki je konec leta 2024 pretresel Slovenijo, je še pred začetkom glavne obravnave prišlo do pomembnega preobrata, danes poroča Dnevnik.

Po navedbah časnika, ki se pri tem sklicuje na neuradne, a zanesljive informacije, je sodnik Gorazd Fabjančič v teh dneh sprejel sklep, s katerim je iz sodnega spisa zoper obtožene Dina Muzaferovića, Jako Berganta, Osmana Koštića, Vilija Sušnika in Rolanda Cretuja izločil več ključnih dokazov, ki so jih policisti pridobili s tajnim opazovanjem ter nato s hišnimi preiskavami.

Sojenje za umor Satka Zovka
Sojenje za umor Satka Zovka
FOTO: Aljoša Kravanja

Izdajo sklepa glede izločitve dokazov so za STA potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču, a dodali, da informacij glede njegove vsebine ne morejo posredovati. Sklep še ni bil vročen vsem strankam v postopku in še ni pravnomočen, so pojasnili.

Po informacijah Dnevnika se je sodnik strinjal z obrambo, ki je opozarjala, da so policisti na podlagi prve odredbe za tajno opazovanje sledili premalo določljivi osebi in posledično napačni, prav s tem sledenjem pa so nazadnje prišli do prvoobtoženega Dina Muzaferovića, ki naj bi bil naročnik in glavni organizator mafijske likvidacije Satka Zovka.

Kot navaja časnik, ima sklep glede izločitve dokazov okoli 100 strani, nanj pa je dovoljena pritožba, o kateri nato odloča višje sodišče. To so na Specializiranem državnem tožilstvu že napovedali, tudi navaja časnik. Ob tem so pojasnili, da je zoper vse obdolžence še naprej odrejen pripor.

STA se je danes obrnila na več zagovornikov obtožencev, vendar informacij glede sklepa sodišča ne želijo komentirati.

Zovkovo truplo so 29. novembra 2024 našli v avtomobilu na Brdu v Ljubljani, ko naj bi se vračal iz tamkajšnje igralnice. Bil je skesana priča v preiskavi proti članom hudodelske združbe, znane kot Škaljarski klan. Šest dni po umoru so v ljubljanskih Črnučah zaradi suma prijeli prve tri osumljence.

škaljarski klan satko zovko umor dokazi

Koalicijske stranke bodo potrjevale ministrske kandidate

24ur.com Sum zavarovalniških goljufij: 'V zgodbi manjkajo avtomobili in dokazi'
24ur.com Sodnica izločila domnevno nezakonito pridobljene dokaze v zadevi Balkanski bojevnik
24ur.com Tožilstvo: Sodišče je zahtevo za izločitev dokazov zavrnilo
24ur.com Sodišče potrdilo ugotovitve KPK, da je Marko Bošnjak kršil integriteto
24ur.com Sojenje za smrt dečka v avtu: narok odpadel, ker niso privedli obtoženega
24ur.com Obravnava tožbe zaključena brez dodatnih dokaznih predlogov
24ur.com Objavljena 'sodba' v zadevi Trenta 'čisto ponarejanje'
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antena
28. 05. 2026 16.10
Najbolje , da vse dokaze zavržete in počakate , da zastara. Najmanj strošjov itak je sodusce nesposobno
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
28. 05. 2026 16.06
Pol pa naša sodišča ukiniti ker jih ne potrebujemo
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Še vedno vsi govorijo o njeni unikatni torbici
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Bivši mož Jelene Karleuše v zvezi z njeno veliko oboževalko
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Finale Kmetije: tako so bili videti letošnji tekmovalci
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Lea Cok iskreno o tem, kako lahko z več sočutja ustvarimo prostor, kjer nihče ni odrinjen
Lea Cok iskreno o tem, kako lahko z več sočutja ustvarimo prostor, kjer nihče ni odrinjen
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Zakaj diete ne delujejo? Jernej Ogrin o najpogostejših zmotah o hujšanju
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
cekin
Portal
200 evrov na mesec. To je razlika med stresom in mirnim spanjem
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Kruta bolezen mu je vzela življenje
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Delo na terenu brez tega ne bo opravljeno
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725