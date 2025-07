Sodišče domnevnima napadalcema na ribniškega župana podaljšalo pripor

Sojenje 18-letnemu Leonardu in 25-letnemu Arsenu Novaku, ki sta obtožena napada na ribniškega župana Sama Pogorelca in policistko, se je sprva začelo na kočevskem okrajnem sodišču. Tožilstvo je prejšnji teden spremenilo obtožnico, tako da jima po novem poleg nasilništva očita kaznivi dejanji povzročitve hude telesne poškodbe, in ne zgolj lahke telesne poškodbe, s čimer se je spremenilo tudi pristojno sodišče, poroča časnik Dnevnik.

Poleg njiju je obtožen še mladoletnik, zoper katerega pa postopek zaradi mladoletnosti poteka za zaprtimi vrati.

Kot je prejšnji teden na začetku naroka povedal tožilec, je nedavno prejel izvedensko mnenje izvedenca medicinske stroke, iz katerega izhaja, da sta tako Pogorelc kot njegova soplesalka, ki so ju 8. junija napadli na gasilski veselici v Ribnici, prejela večje število poškodb po glavi in drugje, zaradi česar sta bila začasno iznakažena, kar pa odgovarja kaznivemu dejanju povzročitve hude telesne poškodbe.

Kot je za Dnevnik pojasnil zagovornik Leonarda Novaka Andrej Žabjek, je tožilstvo že vložilo novo obtožnico, obramba pa je nanjo podala ugovor.

Po prepričanju tožilstva naj bi župana prvi udaril mladoletnik, zatem pa naj bi se ga lotila še Leonardo in Arsen Novak. Pogorelc je zaradi udarcev padel na tla, nato naj bi ga trojica še obrcala. Pri tem jo je skupila tudi Pogorelčeva soplesalka, sicer policistka, ki pa takrat ni bila na službeni dolžnosti.