Sodišče EU zavrnilo tožbo Slovenije glede terana

Izjema za Hrvaško: ime teran lahko uporablja pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju

Potem ko državi nista uspeli doseči dogovora, je Evropska komisija leta 2017 sprejela delegirano uredbo, s katero je Hrvaški dodelila izjemo. Ime sorte grozdja teran lahko uporablja za vino z zaščiteno označbo porekla Hrvatska Istra pod pogojem, da sta naziva Hrvatska Istra in teran na istem vidnem polju, ter da je napis teran manjši.

Slovenija je v tožbi proti komisiji, vloženi septembra 2017, spodbijala delegirani akt. V Evropski komisiji pa so izpostavili, da je teran vendarle tudi vrsta grozdja na Hrvaškem, zato je v skladu s pravili EU mogoča omejena izjema za uporabo tega imena, ki pa nikakor ne vpliva na slovenske proizvajalce vina teran, saj ti ohranjajo izključne pravice v okviru zaščitene označbe porekla.

Bogovič: Politična teran zaušnica Židanu

Na razglasitev sodbe se je odzval evropski poslanec Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič in zapisal, gre za "politično zaušnico Dejanu Židanuin njegovi ekipi, ki je nediplomatsko zavračala pogovore s hrvaško stranjo in predstavniki Evropske komisije na temo terana. Očitno argumenti, ki jih je navajal nemški odvetnik, ki je pred sodiščem zastopal slovenska stališča, niso prepričali sodišča v zavrnitev odločitve Evropske komisije, da je Hrvaška upravičena do geografske označbe vina Hrvatska Istra, na katerem je lahko kot sorta trte naveden teran."

Vino teran, ki ga na Krasu pridelujejo generacije slovenskih vinarjev iz sorte trte refošk, ohranja izključne pravice v okviru zaščitene označbe porekla.

"Ostaja pa seveda grenak priokus, saj je bila, na hrvaško pobudo, 'vinska sorta teran' šele leta 2010 vpisana v sortno listo vinskih sort EU. In to kljub temu, da je nekaj let pred tem strokovna skupina, ki je bila sestavljena iz strokovnjakov iz obeh strani slovensko-hrvaške meje, z genskimi raziskavami ugotovila, da gre pri hrvaškem teranu pravzaprav za isto sorto trte refošk, iz katere se na slovenskem Krasu, ki ga zaznamujeta ostrejša klima in posebna kraška tla, prideluje vino Teran," piše Bogovič.

Današnjo sodbo je označil za "končni rezultat mnogo pretirane samozavesti in kategoričnega zavračanja kakršnihkoli pogovorov o tej zadevi s strani takratnega kmetijskega ministra Židana". Dodaja, da omenjeni delegirani akt niti ne preprečuje niti ne omejuje območja proizvodnje 'hrvaškega terana', pač pa ga, kot sortno vino, dovoljuje pridelovati po celotni vinorodni deželi hrvaške Istre.

"Po blamaži z arbitražo, je zadeva Teran še en diplomatski poraz Slovenije s Hrvaško, v katerem bodo ponovno najkrajšo potegnili tisti, ki so zanj najmanj krivi. V tem primeru so to kraški vinogradniki."