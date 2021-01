Sodišče glede odklopa elektrike Eco resortu pritrdilo podjetju

Upravno sodišče je ugodilo tožbenemu zahtevku družbe Palmieri, ki ji je inšpektorat za okolje in prostor oktobra 2019 odklopil elektriko v turističnem naselju Slovenia Eco resort v Godiču pri Kamniku. Kot so sporočili iz družbe, daje sodba tudi vse pogoje za vložitev odškodninskega zahtevka.

Naselje turističnih pastirskih hišic, ki je bilo med odklopom polno turistov, je zaradi takratnega ukaza gradbenega inšpektorja imelo ogromno izgubo. Saga Eco resorta se vleče že od leta 2017, ko so bili sproženi prvi inšpekcijski postopki in odločbe o rušenju, saj lastnik Matjaž Zorman ni pridobil vseh gradbenih dovoljenj. Takrat so inšpektorji odločili, da mora Zorman vseh sedem počitniških hišic porušiti. Zorman se je na sklep inšpektorata pritožil in vložil zahtevo za izdajo začasne odredbe.

Najprej tej zahtevi ni bilo ugodeno, na začetku maja 2020 pa je bilo delno in do pravnomočnosti odločbe. Upravno sodišče je podjetju takrat s sklepom dovolilo, da do pravnomočne odločitve paviljon, v katerem je recepcija – gre za edini legalno zgrajeni objekt v naselju – znova priključi na električno omrežje. V predlogu za izdajo začasne odredbe je Zorman namreč navedel, da ima za paviljon vsa potrebna dovoljenja za priklop nanj.

Ministrstvo za okolje je ugotovilo, da so inšpektorji kršili postopek, zato je odločbo na drugi stopnji odpravilo. FOTO: Damjan Žibert

Po 16 mesecih pa se je odvila končna sodba na upravnem sodišču, ki je ugodilo tožbenemu zahtevku, kar pomeni, da je bil poseg inšpekcij nezakonit. Izdana sodba daje tudi vse pogoje za vložitev odškodninskega zahtevka, so sporočili iz družbe in dodali, da so s tem izločene vse ovire za nadaljnje normalno obratovanje.