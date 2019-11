Sodišče iz spisa izločilo pričanja Julijinih staršev

Sodnica je v primeru goljufije na račun odrezane roke ugodila predlogu obrambe in iz spisa izločila nekatere dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Gre za zapisnike o zaslišanju staršev soobtožene Julije Adlešič ter izvedenska mnenja, podana tudi na podlagi izjav njenih staršev.

Mitja Pavčič, odvetnik 29-letnega Sebastiena Abramova, je pojasnil, da so zahtevali izločitev zapisnikov o zaslišanju staršev 21-letne Julije Adlešič, BoštjanainMonike Adlešičv sodni preiskavi, ker da ju preiskovalna sodnica ni opozorila na t. i. institut pravne dobrote, da torej nista dolžna pričati proti Abramovu, ker je hčerin partner. Na to namreč sodnik mora opozoriti pred pričanjem. Prav tako je odvetnik zahteval izločitev izvedenskih mnenj izvedenk psihiatrične stroke Ivne Bulić in Maje Makovec Rus ter zapisnik o zaslišanju Makovec-Rusove. Ti sta namreč svoje mnenje osnovali tudi na zapisnikih izjav staršev Adlešičeve.

Iz spisa v primeru goljufije z odrezano roko so izločena pričanja staršev Adlešičeve. FOTO: POP TV

Pavčič je pojasnil, da so obdolženčevi krvni sorodniki v ravni vrsti, sorodniki v stranski vrsti do vštetega tretjega kolena in sorodniki po svaštvu do vštetega drugega kolena oproščeni dolžnosti pričanja. Enako velja za zunajzakonskega partnerja obdolženca, zato je treba tudi sorodnike zunajzakonskega partnerja šteti za obdolženčeve sorodnike. "Če je bil kot priča zaslišan kdo, ki ni bil dolžan pričati, pa o tem ni bil poučen ali se ni izrecno odpovedal tej pravici, ali pa pouk in odpoved pričevanju nista zapisana v zapisnik, ne sme sodišče na tako izpovedbo opreti svoje odločbe," je še dejal.

Marca letos je odjeknila zgodba, da naj bi si Adlešičeva januarja odrezala levo roko nad zapestjem. Po mnenju tožilstva je to naredila, da bi od zavarovalnic prejela visoko odškodnino, pri tem pa naj bi sodelovali tudi ostali obtoženi. Adlešičevo naj bi življenjsko in nezgodno zavarovali pri petih zavarovalnicah. Če bi postala huda invalidka, bi ji po pisanju medijev skupno pripadalo kar 1.217.950 evrov odškodnine.