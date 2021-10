Sodišče: Janša se mora na Twitterju opravičiti SD in plačati 10.000 evrov

Poleg tega je tožena stranka, torej Janša, dolžen v roku 15 dni na svojem Twitterjevem profilu zagotoviti objavo uvoda in izreka sodbe in hkrati objaviti javno opravičilo z naslednjo vsebino: "Tožena stranka, Janez (Ivan) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene judovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način."

Socialni demokrati (SD) so julija na Okrajnem sodišču v Velenju vložili tožbo proti predsedniku vlade Janezu Janši zaradi njegovih navedb o lastništvu Levstikove 15. Kot so takrat poudarili v stranki, je SD nesporna lastnica nepremičnine, Janša pa da je zavestno in zlonamerno širil laži, "kljub temu, da je dokazljivo vedel, da lastništvo SD ni sporno in da nepremičnina ni bila ukradena" .

Sodišče je izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe, predvsem to, da utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti, so sporočili iz SD.

Kot izhaja iz sodbe, je sodišče ugotovilo, da morajo politične stranke pokazati večjo stopnjo strpnosti do kritike, a da je Janša prestopil mejo glede spoštovanja pravic drugih, saj je vedoma in namerno zapisal neresnične žaljive trditve. Obravnavani tviti so po mnenju sodišča žaljivi že sami po sebi, ne glede na to, kdo bi jih zapisal, s kakšnim namenom in na koga se nanašajo, sodišče pa je ugotovilo, da je "toženec sporne trditve objavil ob zavedanju, da njihova vsebina ni resnična".

"Sodba ima velik pomen, saj je sodišče postavilo predsednika vlade pred odgovornost za njegove lažnive izjave. Sodišče je ugotovilo, da je Janša vedel za lažnivo vsebino svojih izjav, a jih je kljub temu zlonamerno objavljal. Janša s tem, ko ne prevzema sodnih pošiljk, kaže prezir do države in pravnega sistema. Natančno je vedel, da ga v pošti čaka tožba SD zaradi njegovih laži, saj smo vložitev tožbe javno objavili," je dejal Dejan Levanič, glavni tajnik Socialnih demokratov in dodal, da je sodišče tožbenemu zahtevku v celoti ugodilo, ker je ugotovilo, da utemeljenost tožbenega zahtevka izhaja iz dejstev, ki so navedena v tožbi. "Socialni demokrati bomo 10.000 evrov v celoti namenili v dobrodelne namene," je še dodal.

Prošnjo za komentar na odločitev sodišča smo naslovili tudi na kabinet predsednika vlade, vendar na odgovor še čakamo.

Sodba sicer še ni pravnomočna, Janša pa se na odločitev okrajnega sodišča v Velenju lahko pritoži v roku 30 dni. Sodbe tudi ni mogoče izpodbijati zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, izhaja iz razsodbe.