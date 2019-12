Sodišče je radeljskega župana spoznalo za krivega korupcije

Alana Bukovnika, župana občine Radlje ob Dravi, je okrožno sodišče v Mariboru spoznalo za krivega koruptivnega kaznivega dejanja. Zgodba sega v leto 2016, ko je občina iskala koncesionarja za izvajanje storitve pomoči na domu. Na razpisu so julija 2016 izbrali zavod Domania iz Puconcev – ti so podpisano koncesijsko pogodbo že poslali na občino, a je tam niso podpisali. Kot je bilo zapisano v obtožnici, je župan podpis pogojeval z nakupom več poslovnih prostorov v skupni vrednosti 90.000 evrov, ki so bili v lasti radeljske občine. Po tem, ko je Alen Dominićjasno povedal, da ne bo odkupil nepremičnine, naj bi se Bukovnik ostro odzval in odstopil od pogodbe, je v obrazložitvi sodbe med drugim dejala sodnica Maša Blažeka.

Kot je dodala sodnica, verjame Dominiću, da se je podpis koncesijske pogodbe pogojeval z nakupom nepremičnine, čeprav tega Bukovnik ni izrecno izrekel. "A je treba izpostaviti, da je v naravi korupcijskih kaznivih dejanj, da se izvršujejo prikrito in tudi ni potrebno, da obstaja izrecni dogovor ali sporazum, ampak zadostuje, da storilec kaznivega dejanja jemanja podkupnine da vedeti, da bo posel sklenjen, če bo podkupnina dana," je še razložila.