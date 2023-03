Sodišče je zavrnilo prošnjo Rotnika o začasni izločitvi s sojenja v zadevi Teš 6

Zahteval je tudi, da bi ga njegov dosedanji zagovornik Mitja Jelenič Novak zastopal po uradni dolžnosti, vendar je sodišče zavrnilo tudi to zahtevo. Po uradni dolžnosti naj bi ga tako zastopala šentjurska odvetnica Petra Mavec , ki je sodišču predlagala, da ji odobri pol leta časa za seznanitev s sodnim spisom, v katerem je več kot 20.000 listin in več kot 100.000 dokaznih predlogov. O njenem predlogu naj sodišče še ne bi odločilo.

"Zagotovo bi bilo bolj ekonomično počakati z obravnavami, dokler se odvetnica po uradni dolžnosti, ki ste mi jo postavili, ne seznani z zadevo in se pripravi na obravnavo, ter šele potem nadaljevati obravnave. Še najbolj ekonomično pa bi bilo, če bi mojega dosedanjega zagovornika, s katerim sem bil zadovoljen in pozna zadevo, določili za zagovornika po uradni dolžnosti, saj v tem primeru ne bi prišlo do nobenega zastoja v postopku," je poudaril Rotnik.

Prepričan je, da njegova izključitev iz obravnave v realnem času pomeni tudi kršitev njegove pravice do obrambe, saj na zaslišanjih prič, ki jih je sodišče vabilo na razprave v februarju in marcu, ne bo prisoten, prav tako ne bo prisoten njegov zagovornik. Kot je izpostavil, tako nihče ne bo mogel izzvati vprašanj tožilstva, ki da so pogosto zavajajoča in netočna.