Sodišče mami dečka, ki je umrl v avtomobilu, in partnerju podaljšalo pripor

Celjsko okrožno sodišče je mami dečka, ki je junija umrl v razgretem avtu pred domačo hišo v Sv. Lovrencu pri Preboldu, in njenemu partnerju pripor podaljšalo do 20. septembra, so povedali na sodišču. V priporu sta zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.

Za oba osumljenca se sicer 30-dnevni pripor izteče konec tedna. Oba sta osumljena povzročitve smrti iz malomarnosti, storitve kaznivega dejanja zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi in postopki v športu ter predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Še ne dve leti star deček je 20. junija umrl zaradi dolgotrajne izpostavljenosti vročini.

icon-expand Otrok v avtu FOTO: Shutterstock

Neuradno naj bi bil otrok v vozilu najmanj dve uri. Kljub hitremu posredovanju mimoidočega, nudenju prve pomoči ter pomoči prostovoljnih gasilcev iz Prebolda in Sv. Lovrenca ter aktiviranju helikopterja Slovenske vojske iz Maribora je otrok umrl na kraju dogodka. V preteklosti je policija mamo in njenega partnerja že obravnavala. Enega od njiju so obravnavali zaradi več kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete ter tudi kaznivih dejanj z elementi nasilja. Drugega pa so obravnavali zaradi suma storitve premoženjskega kaznivega dejanja. Mati umrlega otroka ima več otrok.