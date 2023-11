Sodišče Mescu zaradi razžalitve Brščiča izreklo sodni opomin

Okrajno sodišče v Trbovljah, kjer se je moral minister za delo zagovarjati, je zdaj zaključilo večmesečno tožbo. Sodišče je pritrdilo Brščiču in Mescu izreklo sodni opomin. Za razžalitev, ki je storjena v tisku, po radiu, televiziji, z drugim sredstvom javnega obveščanja, na spletnih straneh ali javnem shodu, je sicer predvidena denarna kazen ali kazen zapora do šestih mesecev.

Gre za kazen, ki jo lahko sodišče izreče za kazniva dejanja, za katera je predpisana denarna kazen ali zapor do enega leta, če so ta storjena v takšnih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo posebno lahka oz. tudi za določena kazniva dejanja, za katera je predpisan zapor do treh let. Sodišče pri odločanju upošteva osebnost storilca, njegovo prejšnje življenje, njegovo obnašanje po storjenem kaznivem dejanju, stopnjo krivde in druge okoliščine, v katerih je dejanje storil.

Brščič ne komentira, Mesec: Sodišče je odločilo, da ni potrebe po krivdoreku

Brščič sicer odločitve sodišča ni želel komentirati, je pa bil nekoliko bolj zgovoren minister za delo. "Leta 2018 sem javno, v parlamentu in v oddaji Odmevi, Bernarda Brščiča, označil za fašista. Tako vrednostno sodbo sem podal, ker je več let ustvarjal izjemno sovražen diskurz, skupaj z izjavami, s katerim je hujskal proti 'negroidnim in semitskim hordam z ničelnim človeškim kapitalom', 'steklim feministkam', 'izprijencem', 'pederastom', širil teorije o 'holokavstologiji', s katero naj bi judje Nemcem 'kurili možgane' itn.,"je na družbenem omrežju zapisal Mesec.